Internautas debocham de casa de praia do ex-BBB Davi: “cafona”

Ex-BBB Davi coloca casa para alugar; veja como é por dentro

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 09:43

Casa do Davi do BBB é alvo de críticas Crédito: Redes sociais

O ex-BBB Davi Brito saiu do programa da Globo e investiu em uma casa para locação em Barra de Jacuípe, litoral norte da Bahia. Com o prêmio do reality show, o ex-motorista de aplicativo resolveu entrar no ramo imobiliário.

Em um vídeo publicado no Instagram, a imobiliária responsável mostrou como era o imóvel por fora e por dentro. Bem decorado na área externa, a grama é sintética, com piscina grande, ambiente para churrasco, garagem para até 3 carros.

Já do lado de dentro, a decoração da casa, que está custando R$ 3 mil três dias, foi alvo de comentários negativos por parte dos internautas. Muitos disseram que estava simples demais, com móveis de baixa qualidade para quem ganhou um prêmio de mais de R$ 1 milhão no Big Brother Brasil.

Com três quartos, sendo um com suíte, a casa tem espaço para eventos, cozinha grande, mas segue sendo motivo de críticas pelos seguidores.

"Vamos melhorar a decoração da casa, né? Pois tem casas bem mais tops por aí no mesmo valor", disse Mara Leal. "Que decoração brega. Tem que melhorar muito esses quartos e a decoração da sala", comentou Eliana Assis. "Que casa Brega por 3 mil, materiais tudo de segunda, grama falsa, tv pequena, camas de segunda qualidade, enfim, típico para o público dele que é da farofada", esbravejou Leo Arraes.

Há também pessoas que defendem o campeão do BBB, alegando que o rapaz de 22 anos tem passado por várias provações do 'inimigo'. "E ainda tem gente dizendo que ele está jogando o dinheiro dele fora! Parabéns, Davi", escreveu Neusa Castro. "Eu adorei a casa. Esse menino sofre com críticas diretO, é o inimigo querendo discórdia", opinou Sara Mendes.