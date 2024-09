SUCESSO

‘Eu vou tomar um tacacá’: Bethânia e Caetano cantam hit de Joelma em show; assista

Os fãs foram à loucura ao ouvir “Eu vou tomar um tacacá“

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 15:18

Maria Bethânia e Caetano Veloso Crédito: Redes sociais

Os fãs paraenses de Maria Bethânia e Caetano Veloso foram surpreendidos com uma bela homenagem ao estado, no show desse sábado (28), realizado em Belém. No “Bis” da apresentação, os irmãos cantaram Voando pro Pará, sucesso da cantora Joelma, e que recentemente viralizou nas redes sociais.

Os fãs foram à loucura ao ouvir “Eu vou tomar um tacacá“, os primeiros versos da canção, que destaca pontos turísticos de Belém, e hábitos da cultura nortista, como a culinária.

Diversos fãs compartilharam o momento nas redes sociais. Os vídeos foram repostados pela cantora Joelma, dona do hit.

O governador do Pará, Helder Barbalho, também compartilhou a homenagem no seu Instagram. “Quem chega no Pará sempre se sente bem! Serão sempre bem-vindos @mariabethaniaoficial @caetanoveloso. Vamos tomar um tacacá?”, escreveu na legenda.

Assista: