Agressão a idoso e homofobia: ator Rafael Cardoso tem histórico conturbado

Ator é acusado por jornalista Sônia Bridi de invasão, ameaça e agressão

A briga com Sônia Bridi não é a primeira na qual o ator Rafael Cardoso se envolve. Ele, que foi casado com a filha da jornalista, tem um histórico de polêmicas.

Em março de 2024, Rafael Cardoso foi flagrado agredindo um idoso em um restaurante na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O vídeo vazou nas redes sociais e foi exposto em diversos telejornais do país. Nas imagens, Rafael aparece discutindo com um garçom e partindo para cima do gerente do local, João Fernando, que é idoso e tentava apartar a briga.