Rafael Cardoso nega violência doméstica e avisa: 'Vocês conhecerão a verdadeira história'

Ator foi processado por Sônia Bridi

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 13:04

Mari Bridi e Rafael Cardoso tiveram separação conturbada Crédito: Reprodução

Essa semana veio à tona a história de que a jornalista Sônia Bridi entrou na Justiça contra o ator Rafael Cardoso. Ele foi casado com Mari Bridi, filha da repórter da Globo, com quem tem dois filhos: Aurora, de 10 anos, e Valentin, de 6. Ele é acusado de violência doméstica e ameaça - acusações negadas por ele em sua rede social.

A jornalista processou o ex-genro após ele ter, segundo relatou à polícia, invadido a sua casa e feito ameaças a ela e ao seu caseiro. Além disso, ele teria destruído o carro dela e cometido violência doméstica. No documento, não são citadas agressões físicas, mas há um suposto histórico de violência psicológica e xingamentos.

Na internet, o ex-global se defendeu das acusações. “Nunca encostei um dedo nos meus filhos ou na mãe deles. Ontem, fui bombardeado com notícias sobre dois processos que correm em segredo de Justiça. Como não podemos expor menores, venho aqui afirmar que nenhum deles é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando”, escreveu.

“Sempre fui pai de verdade, como todos acompanham esses anos todos. Nunca me fiz valer da imagem deles para me beneficiar. Nunca quis expor a situação, mas recebo uma enxurrada de comentários afirmando coisas que não são realidade sobre meus filhos. O que deixou claro é que nunca foi da minha vontade não os ver”, afirmou o ator em seguida.

“Estou em paz, com a consciência tranquila. Nunca encostei um dedo na mãe ou nos meus filhos. Assim que a Justiça se manifestar, quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história. Assumo meus erros. Não vivo de imagem criada ou qualquer tipo de personagem. Minha essência será revelada quando chegar a hora certa”, concluiu Rafael Cardoso. A publicação foi feita pelo ator há duas semanas.

Sônia Bridi, Mari Bridi e os filhos do ex-casal possuem medida protetiva contra Rafael Cardoso. Na internet, o ator regularmente lamenta ser impedido de ver as crianças.

Impedido de ver os filhos?

O assunto chegou a ser comentado por Mari. "Por que a Justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente? Essa é a pergunta que raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher, sem nos atentarmos ao que realmente está por trás de medidas tão sérias. Sempre preferi manter esses assuntos no âmbito privado, acreditando que não deveriam ser discutidos publicamente. No entanto, quando uma mulher opta pelo silêncio, ela muitas vezes é duramente criticada. E chega um momento em que se torna impossível não falar", começou.

"Infelizmente, é muito comum que mulheres vivam situações de violência emocional e psicológica que, com o tempo acabam sendo normalizadas. A falta de parâmetros claros e o peso das expectativas sociais nos fazem acreditar que devemos manter uma imagem estável, mesmo à custa de nosso próprio bem-estar", continuou.

"A decisão de me separar e buscar medidas protetivas não foi fácil, mas foi necessária para garantir a segurança e o bem-estar dos meus filhos e minha. Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los. Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Esses processos são essenciais e, por lei, devem permanecer em sigilo, algo que sempre foi uma prioridade para mim, visando preservar TODAS as partes envolvidas, especialmente meus filhos", seguiu.

Mari disse, ainda, na época, que tinha a guarda exclusiva dos filhos. "Atualmente, a guarda das crianças está exclusivamente comigo, de forma TEMPORÁRIA. Essa decisão foi tomada pela vara de família para proteger a integridade física e psicológica dos dois menores até que requisitos legais sejam cumpridos e o convívio presencial com o pai possa ser restabelecido", explicou.

"No âmbito criminal, há uma medida protetiva em vigor que deve ser respeitada para garantir minha segurança física e mental. Tenho seguido todas as determinações legais rigorosamente, respeitando cada etapa do processo para garantir que ele ocorra conforme o previsto, e que uma decisão justa e definitiva seja alcançada. Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente. No momento, ele tem o direito de se comunicar com as crianças diariamente, embora nem sempre o faça — um direito que a justiça assegura. Sei que muitas mulheres passam por esse tipo de julgamento, dentro e fora da internet", afirmou.