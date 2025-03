DENÚNCIA

Ex-atriz mirim fala pela primeira vez sobre mensagens de Rafael Cardoso: 'Eu era menor de idade'

Duda Wendling revela conversa com ator quando ainda era menor de idade e explica por que sua mãe interveio

Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2025 às 08:04

Duda Wendling e Rafael Cardoso Crédito: Reprodução

Duda Wendling, ex-atriz mirim, quebrou o silêncio e comentou pela primeira vez sobre as mensagens que recebeu do ator Rafael Cardoso em 2022, quando ainda era menor de idade. A conversa aconteceu pelo direct do Instagram, no modo temporário, e foi revelada em 2023. Na época, Cardoso ainda era casado com Mariana Bridi. >

A atriz, que trabalhou com Rafael na novela A Vida da Gente (2011), tinha apenas 6 anos quando o conheceu. Ao relembrar o episódio, Duda revelou que sua mãe foi quem respondeu as mensagens, já que, com 15 anos na época, ela preferiu se resguardar.>

“Minha mãe tinha acesso ao meu Instagram e me acordou de madrugada”, explicou Duda, em entrevista a Fábia Oliveira.“Nos conhecemos quando eu tinha 6 anos, porque fizemos uma novela juntos. Mas, depois disso, nunca mais nos encontramos. Até que, do nada, eu estava dormindo e minha mãe, que tinha acesso ao meu Instagram, me acordou. Era 2h ou 3h da manhã, e ele começou a me mandar mensagens no modo temporário”, contou Duda.>

Segundo ela, o conteúdo não era explícito, mas a abordagem a incomodou. “Não tinha nada apelativo, mas era estranho, porque eu era menor de idade e ele me conheceu quando eu tinha 6 anos.”, revelou. “Se eu tivesse dado corda, acho que teria sido”, afirmou.>

A atriz acredita que a conversa poderia ter tomado outro rumo caso ela incentivasse a interação. “De qualquer forma, o tipo de mensagem não foi algo muito grave. Mas se eu tivesse dado corda, acho que teria sido. Ele perguntava se era eu mesma que mexia no meu Instagram, se eu estava vendo as mensagens e até pediu uma foto para confirmar que estava falando comigo”, revelou.>

Questionada se pensou em levar o caso ao compliance da Globo, Duda afirmou que não. “Não pensamos nisso. Até porque não teve nada muito apelativo para chegar nesse nível. Foi mais uma forma de se proteger, para evitar que algo acontecesse”, explicou.>

A atriz também contou que, meses depois, em 2023, o ator voltou a mandar mensagem, mas o contato não evoluiu. “Ele mandou um ponto de interrogação, do nada. Eu respondi com outro. Isso era 5h da manhã, eu respondi às 7h. Ele visualizou e nunca mais disse nada”, relatou.>

O conteúdo das mensagens>

Na conversa de 2022, Rafael Cardoso elogiou a aparência da jovem e mencionou que ela era muito pequena quando trabalharam juntos. Quando Duda revelou que tinha apenas 6 anos na época da novela, o ator demonstrou preocupação sobre quem administrava o perfil dela e insistiu em vê-la por vídeo.>

“Fico com medo. Vai saber… Deixa eu te ver só para confirmar? Estou na Fazenda, acordei agora”, escreveu Cardoso. Duda negou, informando que sua mãe estava dormindo ao lado, mas ele insistiu: “Deixa só eu ver se é você, vai no banheiro.”>

O ator também alertou sobre a necessidade de apagar as mensagens. “Depois apaga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho da merda (risos)”, escreveu.>

Em seguida, Duda enviou uma foto para tranquilizá-lo. “Linda. Tá no quarto? Só fala para eu ficar tranquilo. Fico cabreiro”, respondeu Cardoso. O ator também mencionou preocupações com sua assessoria. “Fico assim porque esse povo é foda. Se assessoria pega, vai falar merda”, disse.>

No final da conversa, ele pediu que a jovem falasse seu nome em um vídeo. “Mas fala no vídeo: ‘Oi, Rafa’ (risos)”, solicitou. Duda encerrou a interação dizendo que precisava dormir. “Prazer falar contigo, menina”, finalizou o ator.>

Apesar da repercussão negativa, a atitude de Rafael Cardoso, embora questionável, não configura crime, pois, de acordo com a legislação brasileira, maiores de 14 anos já possuem capacidade de consentimento.>

Quem é Duda Wendling?>