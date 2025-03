SÓ RESTOU A FÉ

Família perde todos os móveis após casa pegar fogo na Cidade Nova

Residência foi atingida pelo fogo ainda na manhã desta terça-feira (11)

A babá Amanda Santos, 43 anos, viu o esforço de anos de trabalho ser consumido dentro de instantes pelas chamas do incêndio que tomou conta da sua residência, localizada no bairro Cidade Nova, na capital baiana. A casa foi atingida pelo fogo ainda na manhã desta terça-feira (11). Após o fogo, restou apenas a fé, materializada na bíblia da família, que permaneceu intacta, na sala da casa. “[É o] Mistério de Deus nos mostrando que a palavra dele nem o fogo apaga”, afirmou Amanda. >

Ela, o marido, Gilmar Santos, e os dois filhos já residem há pelo menos 20 anos no local. Amanda estava chegando em sua casa no momento do incêndio. O esposo estava no trabalho, enquanto os filhos estavam na escola. De acordo com Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a rua 28 de Abril por volta das 9h da manhã e “o incêndio foi debelado e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe a causa do incêndio”. >