CARNAVAL

Segundo suspeito de balear foliões no bloco As Kuviteiras é preso

Foragido foi encontrado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta terça-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2025 às 18:16

Sistema de reconhecimento facial Crédito: Divulgação

O suspeito de atirar e ferir três pessoas, durante o Carnaval no circuito Osmar (Campo Grande), foi preso na manhã desta terça-feira (11). O foragido foi encontrado no Subúrbio Ferroviário de Salvador por meio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).>

O crime foi cometido durante a passagem do bloco 'As Kuviteiras', na segunda-feira de Carnaval, no último dia 3, após o suspeito ter desentendimentos com outros foliões. Em meio a briga, o homem utilizou uma arma de fogo deixando três pessoas feridas. Ele foi apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde a ordem judicial foi cumprida.>

"O indivíduo passou por um dos pontos monitorados por câmeras da SSP. A tecnologia gerou um alerta para o Centro Integrado de Comunicações (CICOM), que acionou a guarnição mais próxima do foragido", informou a SSP.>

Ao CORREIO, o bloco afirmou que não compactua ou aceita qualquer forma de violência e que atitudes violentas não partilham do espírito dAs Kuviteiras e serão coibidas, podendo resultar, inclusive, na retirada do folião do bloco e encaminhamento às autoridades responsáveis. "Nosso compromisso é promover uma festa segura, respeitosa e alinhada aos valores de alegria e harmonia que marcam o Carnaval. Contamos com um esquema de segurança organizado e seguimos todas as normas estabelecidas pelos órgãos competentes para garantir que nossos foliões possam curtir com tranquilidade", declarou, em nota. >

No mesmo dia, um militar da reserva da PM também feriu um homem, próximo ao Passeio Público, e foi preso por tentativa de homicídio na manhã seguinte. Valter Graciliano Sapucaia de Jesus foi preso em flagrante na sua residência com um revólver calibre .32 com numeração raspada. Ele confirmou que estava armado no local, mas se recusou a dar mais detalhes para a polícia. >