CLUBE CORREIO

Teatro com Vera Holtz e grandes eventos com até 40% de desconto para assinantes

Cultura e diversão saem mais barato com Clube Correio – são mais de R$ 50 de economia por ingresso.

Clube Correio

Publicado em 12 de março de 2025 às 07:21

Foto Divulgação "Ficções" Crédito: Foto Divulgação

A agenda cultural de Salvador está recheada de opções para todos os gostos, e assinantes com Clube Correio podem curtir tudo isso gastando menos. Nesta semana, as atrações incluem samba ao pôr do sol, teatro com Vera Holtz, o espetáculo infantil Dona Baratinha & Dom Ratão no Teatro Jorge Amado e um show vibrante para encerrar o Carnaval em grande estilo. Confira as dicas e saiba como garantir ingressos com até 40% de desconto.>

Vera Holtz no monólogo "Ficções" com 40% de desconto

A atriz Vera Holtz retorna a Salvador para abrir a 25ª edição do Catálogo Brasileiro de Teatro com o monólogo Ficções, que será apresentado de 12 a 16 de março no Teatro Sesc Casa do Comércio. O espetáculo, inspirado no best-seller Sapiens – Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari, reflete sobre a capacidade humana de criar e acreditar em ficções. >

Dirigido por Rodrigo Portella e com performance de Federico Puppi, que também assina a trilha sonora original, Ficções propõe uma experiência teatral interativa, desafiando o público a se envolver ativamente com a montagem.>

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteira do teatro. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto.>

Ressaca de Carnaval da banda Cajá na Casa Rosa com 30% de desconto

A banda Cajá se apresenta na Casa Rosa, no bairro do Rio Vermelho, no dia 14 de março (sexta-feira), a partir das 22h. Com um repertório que mistura psicodelia, axé e outros estilos da música brasileira, o grupo traz uma proposta musical que une tradição e contemporaneidade. A formação conta com Bruno Aranha (teclado), Carla Suzart (baixo), Victor Brasil (bateria), Tarcísio Santos (guitarra) e Guigga (voz), prometendo uma noite cheia de energia e diversidade musical. >

Os ingressos estão disponíveis no Sympla e na bilheteira da Casa Rosa. Assinantes com Clube Correio têm 30% de desconto no valor do ingresso.>

Samba de Quinta retorna ao Santo Antônio com 20% de desconto

O Samba de Quinta, uma das festas mais tradicionais de Salvador, está de volta ao bairro onde tudo começou, celebrando sua retomada com um evento especial no próximo dia 16 de março, a partir das 15h, no Pátio da Igreja do Santo Antônio. Com mais de 40 edições, a festa marca seu retorno à conexão com o verão e o pôr do sol, em uma edição comemorativa dos três anos de sucesso. >

Nesta temporada, o Samba de Quinta inova com uma roda de samba diurna, trazendo grandes nomes do samba para o palco, como Lila Brasileiro (Samba Maria) e Noelson do Cavaco. O evento também contará com participações especiais de Vanessa Borges, Lai Castro e Gabo Lopes, além do som contagiante do DJ Assis para manter o ritmo.>

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Shotgun. E para os aniversariantes da semana, a entrada é gratuita, basta fazer a inscrição pelo Instagram oficial do evento. Além disso, assinantes com Clube Correio têm 20% de desconto utilizando o cupom exclusivo, garantindo uma experiência ainda mais acessível.>

Teatro infantil com 40% de desconto: "Dona Baratinha & Dom Ratão" no Jorge Amado

O clássico infantil Dona Baratinha & Dom Ratão ganha uma nova versão com o Grupo Stripulia, que há 17 anos encanta o público com seus espetáculos teatrais. Na história, a protagonista, Dona Baratinha, encontra uma moedinha e decide procurar um noivo. No entanto, ela se envolve em uma grande confusão com pretendentes inusitados, antes de chegar a um final feliz. A adaptação oferece uma reflexão sobre valores como amizade, respeito, empatia e amor, tudo em uma linguagem leve e bem-humorada.

>

O espetáculo será apresentado no Teatro Jorge Amado, no dia 16 de março de 2025, domingo, às 11h. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto na compra dos ingressos, que estão disponíveis no Sympla.>