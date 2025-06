CLUBE CORREIO

Clube Correio oferece até 40% de desconto em eventos para aquecer o período junino em Salvador

Fim de semana traz comédia, teatro e apresentações musicais para assinantes, além de atrações que aquecem a cidade antes do feriado prolongado de Corpus Christi e São João.

Clube Correio

Publicado em 10 de junho de 2025 às 12:16

Marina Lima | Dona Baratinha e Dom Ratão | Lazzo MAtumbi Crédito: Foto Divulgação

Com o feriado prolongado de Corpus Christi se aproximando, e a tradicional celebração de São João na semana seguinte, este fim de semana funciona como um aquecimento para o período das festas juninas. Embora as comemorações oficiais ainda estejam por vir, a agenda cultural já oferece boas opções para quem deseja aproveitar a cidade antes da pausa. >

Neste fim de semana, as atrações em cartaz apresentam opções para quem quer aproveitar antes da folga prolongada, com destaque para os espetáculos teatrais que integram a programação cultural local. Assinantes com Clube Correio contam ainda com 40% de desconto nos ingressos, um benefício que facilita o acesso à programação. >

Já a comédia Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada segue em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio, com sessões na sexta (13) e sábado (14), às 20h, e no domingo (15), às 17h. Estrelado por Fabiana Karla e Tania Bondezan, o espetáculo apresenta uma trama inusitada que mistura humor e crítica social. Os ingressos variam entre R$ 140 (plateia inteira) e R$ 21 (mezanino social meia), com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do teatro ou pelo Sympla. >

Também com 40% de desconto, Lazzo Matumbi lança o show de clássicos juninos na Casa Rosa. No segundo ano do projeto Forró dos Santos, o cantor apresenta um repertório que inclui Luiz Gonzaga, Dominguinhos e outros grandes nomes da música nordestina. O evento acontece no sábado (14), às 22h, com ingressos à venda pela Sympla. >

O espetáculo O Livro dos Espíritos – A Saga de Allan Kardec, com texto de Cyrano Rosalem e direção de Érica Collares e Rogério Fabiano, retorna a Salvador na sexta (13) e no sábado (14), no Teatro Jorge Amado. A peça retrata passagens da vida de Allan Kardec e sua trajetória até a publicação de O Livro dos Espíritos. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e pelo Sympla, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Ainda no domingo (15), o Grupo Stripulia apresenta a peça infantil Dona Baratinha & Dom Ratão, que conta a clássica história de Dona Baratinha em uma versão divertida e recheada de mensagens sobre empatia, amor e amizade. A apresentação ocorre às 11h, no Teatro Jorge Amado, com ingressos à venda pelo Sympla e 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Com desconto de 30% para assinantes com Clube Correio, Marina Lima apresenta o show da turnê Rota 69 dentro do projeto Concha para Todos. O espetáculo, que celebra os 45 anos de carreira da cantora, acontece no domingo (15), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Acompanhada da banda, Marina revisita sua trajetória com um repertório emblemático. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e estão disponíveis na bilheteria do TCA e pela Sympla. >

