CLUBE CORREIO

Shows e estreia do humor de Porchat em Salvador com ingressos mais baratos

De Paula Toller a Porchat: atrações do fim de semana com até 40% de desconto

Clube Correio

Publicado em 30 de julho de 2025 às 10:26

Fábio Porchat Crédito: Reprodução/Record

Julho se despede com uma agenda cheia de música, cultura e boas histórias no palco. Entre estreias, turnês especiais e produções que seguem em cartaz, o fim de semana em Salvador reserva uma programação diversa para quem acompanha a cena cultural da cidade. De Paula Toller a Oswaldo Montenegro, passando por espetáculos infantis e montagens que dialogam com o nosso tempo, há opções para diferentes estilos, faixas etárias e linguagens. E o melhor: parte dessa programação está com descontos especiais para assinantes com Clube Correio. >

Na Concha Acústica, dois nomes consagrados da música brasileira desembarcam com turnês especiais. No sábado (2), Oswaldo Montenegro apresenta o espetáculo “Celebrando 50 Anos de Estrada”, que mescla sucessos como Bandolins, A Lista e Lua e Flor com projeções e histórias que atravessam sua trajetória. O show começa às 19h e os ingressos custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio, à venda pelo Sympla e na bilheteria do TCA. >

Eventos com desconto em Salvador 1 de 8

Já no domingo (3), é a vez de Paula Toller subir ao palco com a turnê “Amorosa”, em comemoração aos seus 40 anos de carreira. Com repertório que mistura a fase solo aos grandes sucessos do Kid Abelha, o show começa às 19h, com ingressos a R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), disponíveis na Bilheteria Digital e no Balcão de Ingressos Bahia, no Shopping Barra. Assinantes com Clube Correio pagam 20% a menos. >

Ainda no sábado (2), o Samba de Caboclo leva sua roda de samba ancestral para o Espaço Fábrica Cultural, no final de linha da Ribeira, a partir das 14h. Com ambientação temática, repertório dedicado a Tranca Rua e participação de Lui na abertura, o evento convida o público a uma vivência musical e cultural marcada pelas raízes afro-brasileiras. Os ingressos estão à venda no Sympla, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Do encanto infantil ao suspense dramático: despedidas em cena

Entre as últimas chances da semana, dois espetáculos encerram temporada em Salvador com sessões até domingo. No Teatro Módulo, a peça infantil A Vaca Lelé chega à reta final encantando o público com a história sensível e divertida de Matilde, uma vaquinha que sonha em voar e seguir seu próprio caminho. A última apresentação acontece no domingo (3), às 11h, os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio, à venda pelo Sympla. >

Já no Museu de Arte da Bahia, o espetáculo Sr. Oculto apresenta sua última sessão no domingo (3), às 19h. Inspirado no clássico “O Médico e o Monstro”, a montagem mistura terror e questionamentos contemporâneos sobre identidade e moralidade, com recursos cênicos intensos e atmosfera provocadora. A entrada custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio, disponíveis no Sympla e na bilheteria do local. >

Estreias e únicas apresentações com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio

A última semana de julho e o início de agosto também reservam estreias marcantes e espetáculos que passam por Salvador em curtíssima temporada. Todos com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Pela primeira vez na cidade, o espetáculo Ânima, novo texto teatral da filósofa Lúcia Helena Galvão, estreia no Teatro SESC Casa do Comércio na quinta (31) e segue em cartaz na sexta (1), sábado (2) e domingo (3). Com interpretação de Beth Zalcman e direção de Luiz Antônio Rocha, a peça costura a história de seis mulheres que deixaram sua marca na humanidade, em um monólogo profundo e poético sobre coragem, pensamento e ancestralidade. Sessões às 20h (qui, sex e sáb) e 17h (dom). Vendas Sympla. >

No Teatro Faresi, a comédia Agora É que São Elas!, escrita e dirigida por Fábio Porchat, reúne Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco para sessões únicas na sexta (1), sábado (2) e domingo (3). Em cena, nove esquetes sobre o cotidiano e as relações humanas, com 20 personagens e muito humor. Ingressos disponíveis no Sympla e no local. >

Para o público infantil, o retorno de Uma Aventura Jurássica é o destaque no Teatro Jorge Amado, com sessões no sábado (2), às 16h, e no domingo (3), às 15h. A montagem traz dinossauros animatrônicos em uma jornada divertida e cheia de descobertas com irmãos perdidos numa floresta pré-histórica. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro. >

Também no Jorge Amado, O Porteiro – A Comédia encerra o fim de semana com apresentações na sábado (2), às 21h, e domingo (3), às 20h. O ator Alexandre Lino interpreta Waldisney, porteiro nordestino que conduz uma hilária reunião de condomínio com participação direta do público. Um sucesso de crítica e bilheteria que já passou por mais de 50 cidades brasileiras. Vendas Sympla.>