Teatro e cinema com até 50% de desconto em Salvador neste fim de semana

Sucesso da novela chega aos palcos em versão teatral, ao lado de clássicos infantis e novas aventuras no cinema, todos com benefícios para assinantes

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:25

O Cravo e a Rosa - A Vaca Lelé - A Bela e a Fera Crédito: Foto Divulgação

O fim de semana em Salvador promete cultura, emoção e boas histórias, com espetáculos para todas as idades e descontos exclusivos para quem já é assinante com Clube Correio. Entre clássicos da TV, adaptações premiadas e musicais infantis, a programação oferece uma agenda diversificada com ingressos mais baratos para quem tem o Clube. >

No Teatro Faresi, “O Cravo e a Rosa – O Espetáculo” chega para conquistar o público com a mesma leveza e humor que consagraram a novela exibida nos anos 2000. Com Paloma Bernardi e Marcelo Faria no papel do casal Catarina e Petruchio, a montagem será apresentada na sexta-feira (25), sábado (26) às 20h e domingo (27) às 19h. Os ingressos, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio, estão à venda pelo site Ingresso Digital. >

Também para toda a família, o musical A Bela & a Fera, dirigido por Alex Roger, transforma o palco do Teatro Jorge Amado em um castelo encantado. Com sessões no sábado (26), às 15h, e no domingo (27), às 11h e 15h, o espetáculo apresenta a clássica história de amor e superação com muita música e magia. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), com 30% de desconto para assinantes com Clube Correio, disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro. >

Entre as opções para os pequenos, o espetáculo infantil A Vaca Lelé conta a história sensível e divertida sobre amizade, coragem e o direito de cada um seguir seu próprio caminho. A peça, do Coletivo4 em parceria com a Cia Baiana de Patifaria, narra a jornada de Matilde, uma vaquinha sonhadora que deseja voar e conhecer o mundo, numa metáfora delicada para temas profundos. Em cartaz no Teatro Módulo, aos domingos, às 11h, até 3 de agosto, os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio, à venda pelo Sympla. >

Este fim de semana é a última chance de assistir ao monólogo Love, estrelado por Cyria Coentro, que encerra sua temporada no Teatro Molière no domingo (27). A montagem, que celebra o amor com textos de grandes poetas, tem sessões no sábado às 19h e no domingo às 18h. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio, à venda no Sympla. >

Além das estreias e despedidas da semana, alguns espetáculos seguem em cartaz, garantindo ainda mais opções para quem busca boas histórias com desconto. O Sapato do Meu Tio continua em cena aos sábados, às 19h, no Teatro Módulo, com ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda pelo Sympla e na bilheteria, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. Também permanecem em cartaz o irreverente Fanta & Pandora – Uma Folia em Cena, sempre às sextas, às 20h, no Teatro Módulo, e Sr. Oculto, adaptação contemporânea de “O Médico e o Monstro”, em cartaz até 3 de agosto no Museu de Arte da Bahia, de sexta a domingo às 19h. Ambos também oferecem 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Para quem prefere o cinema, as salas do UCI nos shoppings Bahia, Barra e Paralela oferecem 50% de desconto para assinantes com Clube Correio. É uma ótima chance para conferir a estreia do novo filme dos Smurfs, que leva as criaturas azuis a uma aventura no mundo real para resgatar Papai Smurf das garras de Gargamel e seus irmãos bruxos, com direito a novos aliados, planos engenhosos e muitas risadas. >

Os benefícios para quem é assinante com Clube Correio não se limitam aos palcos. Além de ingressos com até 40% de desconto em espetáculos culturais, o Clube oferece descontos reais em farmácias, gás, clínicas, academias e uma série de serviços que fazem parte do dia a dia, além do acesso ilimitado ao jornal com conteúdo exclusivo e apurado. >