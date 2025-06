CLUBE CORREIO

Descontos de até 40% em atrações culturais marcam a agenda do Clube Correio

Espetáculos teatrais, shows e comédia movimentam Salvador a partir de sexta (4); programação inclui nomes como Susana Vieira, Jhordan Matheus e Cia Baiana de Patifaria

Clube Correio

Publicado em 30 de junho de 2025 às 13:25

Cyria Coentro | Jhrdan Matheus | Susana Vieira Crédito: Foto Divulgação

O primeiro fim de semana de julho traz uma programação diversa para o público de Salvador, com atrações que ocupam teatros e espaços culturais da cidade. Entre espetáculos teatrais, shows musicais e apresentações de comédia, os destaques incluem montagens inéditas, produções premiadas e artistas consagrados. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto em diversos eventos. >

Um dos destaques do fim de semana é a nova temporada do espetáculo Fanta & Pandora, uma folia em cena, da Cia Baiana de Patifaria. Com sessões às sextas-feiras de julho, a partir de sexta (4), às 20h, no Teatro Módulo (Pituba), a montagem traz de volta os personagens Fanta Maria e Pandora Luzia, vividos por Lelo Filho e Rodrigo Villa. A dupla é acompanhada por Paloma (Maurício Martins) em um espetáculo de improviso e humor que transforma o público em “alunos” de uma aula nada convencional. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do teatro por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), com desconto de 40% para assinantes com Clube Correio. >

A atriz Susana Vieira também marca presença em Salvador com o monólogo Lady, em curtíssima temporada no Teatro Casa do Comércio. Com sessões na sexta (4), às 21h; sábado (5), às 20h; e domingo (6), às 18h, o espetáculo mescla trechos de “Macbeth”, de Shakespeare, com passagens da própria trajetória da atriz. A direção é de Leona Cavalli, e o texto inédito foi escrito por Vana Medeiros especialmente para Susana. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e no Sympla, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

No mesmo período, o humorista Jhordan Matheus apresenta o solo “Passando de Fase – Tour 2025”, no Teatro Faresi, em Ondina. Natural de Salvador, Jhordan traz para o palco vivências pessoais, situações do cotidiano e reflexões com bom humor. As apresentações acontecem na sexta (4), às 20h; sábado (5), às 19h; e domingo (6), às 18h. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 130 e estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro. Assinantes com Clube Correio têm direito a 40% de desconto. >

A atriz Cyria Coentro volta aos palcos com o monólogo Love, em temporada no Teatro Molière, na Aliança Francesa (Campo Grande). Com estreia no sábado (5), o espetáculo segue aos sábados, às 19h, e domingos, às 18h. A montagem reúne textos e poemas de autores como Clarice Lispector, Castro Alves, Maiakovski e Adélia Prado, costurados por uma narrativa sobre as experiências do amor. A direção é de Jackson Costa, e os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), com vendas pelo Sympla. Assinantes com Clube Correio também têm acesso ao desconto de 40%. >

Ainda no sábado (5), o Samba das Marias realiza sua primeira edição no Sunset Music Bar, em Pituaçu, a partir das 14h. O evento propõe uma celebração da ancestralidade e da fé por meio do samba e do pagode, com apresentações de Pagode do Rafinha, Cantora Morango, Samba & Suor e uma atração surpresa. Os ingressos estão disponíveis em plataformas de venda online e o público assinante com Clube Correio tem 20% de desconto. >

No mesmo dia, a Casa Rosa, no Rio Vermelho, promove a ressaca de São João com o espetáculo musical Rominho e Marieta, às 20h. A montagem é inspirada em “Romeu e Julieta” e traz uma versão nordestina da história clássica de Shakespeare, ambientada na cidade fictícia de Calango. Com músicas ao vivo, danças e brincadeiras típicas, a peça reúne nomes como Clay Sabino e Marina Torres no elenco. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e estão à venda pelo Sympla. Desconto de 40% para assinantes com Clube Correio. >

Assinar o Correio com o Clube Correio garante acesso a matérias exclusivas e ainda oferece vantagens em uma ampla rede de parceiros. Os benefícios vão desde farmácias e clínicas até serviços como limpeza de estofados e gás de cozinha. >