Assinantes com Clube Correio têm até 40% de desconto em show de Odair José e no monólogo Diário de um Louco; confira

Publicado em 29 de maio de 2025 às 19:11

Odair José Crédito: Foto Divulgação

Salvador se prepara para uma programação cultural variada. Entre shows e espetáculos teatrais, a agenda conta com apresentações musicais de nomes consagrados da música brasileira e atrações voltadas ao público infantil, além de montagens teatrais com temáticas diversas. Quem é assinante com Clube Correio pode aproveitar esses eventos com até 40% de desconto na compra dos ingressos. >

Entre os destaques da música, o cantor Odair José celebra 56 anos de carreira com o show “Clássicos”, nos dias 30 e 31 de maio, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingressos à venda no Sympla, com desconto de 40% para assinantes com Clube Correio.>

Ainda na sexta, 30, às 21h, a Pupileira (Cerimonial Rainha Leonor) será palco do encontro entre as bandas The Fevers e Us Beatles no show “Festa de Arromba”, que marca os 60 anos de estrada do grupo The Fevers. Ingressos à venda no Sympla, com desconto de 40% para assinantes com Clube Correio.>

Já nos dias 31 de maio e 1º de junho (sábado e domingo), às 16h, também no Teatro Sesc Casa do Comércio, o fenômeno infantil Belinha apresenta sua nova turnê, trazendo ao palco música, dança e personagens conhecidos do universo digital. Ingressos à venda no Sympla, com desconto de 40% para assinantes com Clube Correio.>

Em todos esses eventos, o público conta com ingressos à venda no Sympla e desconto exclusivo de 40% para assinantes com Clube Correio. >

Além dos grandes shows musicais que celebram carreiras e clássicos, os palcos de Salvador também recebem, neste fim de semana, outras produções imperdíveis com até 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

É a última oportunidade para assistir à comédia "Fanta & Pandora – Uma folia em cena", que encerra sua curtíssima temporada na Barra, no Teatro Molière (Aliança Francesa), com sessões aos sábados e domingos, às 19h. A montagem da Cia Baiana de Patifaria celebra 37 anos dos personagens de A Bofetada com muito improviso, irreverência e participação especial de Paloma, vivida por Maurício Martins, que surpreende o público a cada semana com novas interpretações. Ingressos à venda no Sympla, com 40% de desconto com o Clube Correio.>

Já "Los Catedrásticos" também se despede do público com as últimas apresentações de “Macetando o Apocalipse”, no Teatro Módulo, às quintas e sextas-feiras, às 20h. Com direção de Paulo Dourado, o espetáculo conta com o retorno de parte do elenco original e a presença de Zéu Britto, trazendo à cena uma crítica divertida às letras das músicas populares brasileiras. Ambas as montagens encerram suas temporadas neste fim de semana — uma chance final para quem ainda não assistiu. Ingressos à venda no Sympla, com 40% de desconto com o Clube Correio.>

Milhem Cortaz Crédito: Foto Divulgação

A programação teatral inclui mais duas produções relevantes para o público de Salvador. O Teatro Faresi recebe o monólogo "Diário de um Louco", estrelado pelo ator Milhem Cortaz e dirigido por Bruce Gomlevsky, nos dias 31 de maio e 1º de junho, sempre às 19h30. Adaptado do clássico do escritor russo Nikolai Gogol, o espetáculo acompanha a gradual perda da sanidade mental de um funcionário público, oferecendo um olhar sensível sobre questões relacionadas à saúde mental e alienação social. Ingressos à venda no Sympla, com 40% de desconto com o Clube Correio.

>

O musical "Frozen Jr.", inspirado no premiado filme da Disney, será apresentado nos dias 30 de maio, às 20h, e 1º de junho, às 16h, no Teatro Jorge Amado. A montagem é realizada pelos alunos da Pan American School of Bahia. O espetáculo, realizado inteiramente em inglês, narra a história das irmãs Elsa e Anna, abordando temas como coragem, irmandade e amor, com canções ao vivo interpretadas pelo elenco infanto-juvenil. Os ingressos estão à venda no site Go Free, com desconto de 20% para assinantes com Clube Correio.>