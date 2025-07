CLUBE CORREIO

Descontos de até 40% com o Clube Correio aquecem a cena cultural em Salvador

De estreias carregadas de ancestralidade a festivais cheios de energia, veja o que a cidade reserva para esta semana.

Clube Correio

Publicado em 8 de julho de 2025 às 10:03

Elenco Meus Cabelos Baobá Crédito: Foto Divulgação

Em Salvador, basta a temperatura cair um pouco para a cidade inteira comentar e brincar com o “frio” que chega. Mesmo com o clima mais ameno, a programação cultural desta semana segue intensa, reunindo espetáculos e shows que ocupam os palcos e espaços da cidade e prometem esquentar o fim de semana com música, teatro e encontros para todos os gostos. >

No teatro, Meus Cabelos Baobá estreia sua nova encenação na capital baiana com um olhar potente para o feminino negro. A peça, escrita por Fernanda Dias, dirigida por Fred Soares e Luiz Antonio Sena Jr., traz a trajetória de uma menina em diálogo com um baobá, em um rito de passagem repleto de ancestralidade, denúncia e reinvenção. Com um elenco de vozes femininas negras e trilha ao vivo, a montagem transita entre poesia, música e resistência, costurando histórias silenciadas e celebrando memórias. As apresentações acontecem de quarta (09) a domingo (13), às 20h de quarta a sexta, 17h e 20h no sábado e 16h e 19h no domingo, com ingressos entre R$15 e R$40, disponíveis no Sympla e na bilheteria, e 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

FBC | Nando Reis Crédito: Foto Divulgação

Entre os shows, dois grandes momentos marcam a semana. Na sexta (11), Nando Reis apresenta sua turnê Nando Hits na Pupileira, com sucessos como Relicário e All Star, acompanhado por Clariana, que abre a noite com sua mistura de soul, MPB e pop. O evento faz parte do projeto Pupi Sessions, que propõe um formato mais livre e próximo do público, com lounges e espaços para diferentes maneiras de curtir a música. Os ingressos custam a partir de R$165 (meia) no Sympla, com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

No sábado (13), o Flow Festival volta ao Trapiche Barnabé a partir das 15h, reunindo FBC, Afrocidade e O Kanalha no palco, além da transmissão ao vivo da final do Mundial de Clubes. O evento mistura música, futebol e ativações interativas em um só espaço, com ingressos entre R$40 (meia) e R$80 (inteira), à venda no Sympla e com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Outros espetáculos também seguem em cartaz nesta semana. Fanta & Pandora, com personagens da Cia Baiana de Patifaria, ocupa o Teatro Módulo às sextas de julho, sempre às 20h, com ingressos a R$80 (inteira) e R$40 (meia), no Sympla e na bilheteria, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. Já Love, monólogo com Cyria Coentro, continua no Teatro Molière aos sábados (19h) e domingos (18h), trazendo uma seleção de poemas e textos sobre o amor, também com ingressos a R$80 (inteira) e R$40 (meia) e 40% de desconto para assinantes. Ingressos no Sympla.>

No Museu de Arte da Bahia, Sr. Oculto apresenta uma adaptação contemporânea do clássico O Médico e o Monstro, com sessões de sexta a domingo, às 19h, até 03 de agosto. Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia), disponíveis no Sympla, com desconto de 40% para assinantes com Clube Correio. >

Para assistir a alguns dos principais eventos da semana sem pagar nada, economizar em milhares de produtos, serviços e experiências e ter tudo isso na palma da mão, vale ser assinante com Clube Correio por apenas R$7,92 por mês.

>