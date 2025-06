CLUBE CORREIO

Junho tem forró, teatro e até 40% de desconto para quem é do Clube Correio

Teatro, música e festas juninas fazem parte da agenda cultural de junho — com benefícios exclusivos para quem é assinante do Correio

Publicado em 4 de junho de 2025 às 11:02

Arraiá do Bier Crédito: Foto Divulgação

Junho começa com boas opções de lazer em Salvador, especialmente para quem gosta de teatro, festas juninas e música ao vivo. Espetáculos infanto-juvenis, comédias premiadas e eventos típicos da temporada junina integram a programação do mês — e os assinantes com Clube Correio podem aproveitar tudo isso com descontos especiais que chegam a 40%. Confira os destaques:

Arraiá do Bier – forró, comidas típicas e brincadeiras no Trapiche Barnabé

No sábado, 7 de junho, a partir das 16h, o Trapiche Barnabé recebe mais uma edição do Arraiá do Bier. A programação inclui shows de Jó Miranda, Norberto Curvelo, Saulêra e DJ Lúcio K, além de barracas de comidas típicas, tiro ao alvo, touro mecânico e outras brincadeiras juninas.

Os ingressos estão à venda no Sympla e os assinantes com Clube Correio têm 20% de desconto.

Tempo Rei – musical infanto-juvenil no Teatro Módulo

Depois do sucesso de "Saudades, João", o dramaturgo Ruan Passos volta ao palco com "Tempo Rei", espetáculo que mistura tecnologia, música ao vivo e muita emoção para contar a história de uma adolescente que viaja no tempo e descobre o valor das memórias familiares. A montagem propõe uma reflexão lúdica sobre o choque de gerações e o tempo.

As apresentações acontecem aos domingos, às 11h, até o dia 15 de junho, no Teatro Módulo. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do teatro por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio.

Radjoka Crédito: Foto Divulgação

Radojka – comédia com Fabiana Karla e Tania Bondezan no Teatro SESC Casa do Comércio

A comédia "Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada" chega a Salvador com direção de Odilon Wagner e elenco estrelado por Fabiana Karla e Tania Bondezan. A peça narra as tentativas inusitadas de duas cuidadoras de manter o emprego após a morte de uma idosa sob seus cuidados. Com humor ácido e muitas reviravoltas, o espetáculo discute temas como insegurança no mercado de trabalho e envelhecimento.

As apresentações ocorrem nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de junho, no Teatro SESC Casa do Comércio. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria e pela plataforma Sympla, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio.

Bento e Totó Crédito: Foto Divulgação

Brincando com o Bento & Totó – Show Oficial

O fenômeno infantil do YouTube desembarca em Salvador com o espetáculo "Brincando com o Bento & Totó – Show Oficial", uma aventura cheia de brincadeiras, música e surpresas. Sucesso entre as crianças, Bento e sua turma chegam ao palco do Teatro Jorge Amado nos dias 7 e 8 de junho com um cenário encantador e muita interação com o público. No repertório, hits como Funk do Patinho e Patinho Colorido prometem animar o fim de semana dos pequenos. Para assinantes com Clube Correio, o ingresso tem 20% de desconto e está à venda no Sympla.

Patrulha Canina – Ao Vivo

Outro destaque da programação infantil é o musical "Patrulha Canina – Ao Vivo", que traz os filhotes mais famosos do mundo em uma nova missão liderada por Ryder. A trupe se apresenta no dia 8 de junho, no Teatro Faresi, em duas sessões: às 11h e às 16h. O espetáculo conta com novos personagens, cenários e lições sobre amizade, cidadania e preservação do meio ambiente. Com duração de 1 hora, o show é interativo e empolgante para toda a família. Assinantes com Clube Correio garantem 40% de desconto na inteira. Os ingressos estão à venda no Sympla.

