CLUBE CORREIO

Cultura, diversão e até 40% de desconto: veja o que fazer em Salvador

De moda afro a stand-up inclusivo, passando por espetáculos premiados e atrações infantis, confira a agenda cultural do fim de semana

Clube Correio

Publicado em 16 de julho de 2025 às 11:21

Awurê Veste Branco | Biergarten Crédito: Foto Divulgação

O fim de semana em Salvador será repleto de cultura, humor e música, com opções para toda a família e descontos exclusivos para assinantes com Clube Correio. Entre moda, ancestralidade, teatro e shows, os eventos prometem movimentar a cidade e garantir experiências marcantes a preços especiais para quem já faz parte do Clube. >

Na sexta-feira (18), a Praça das Artes recebe a edição especial do Awurê Veste Branco, com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio. Com curadoria da estilista Mônica Anjos, o encontro celebra a identidade negra reunindo música, gastronomia, moda e espiritualidade afro-brasileira em um só espaço. O evento começa às 18h e os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na Bilheteria Digital e no Balcão de Ingressos Bahia, no Shopping Barra. >

No sábado (19), o Biergarten retorna ao Trapiche Barnabé, com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio. Com shows de Lutte, Monarka e MusicaDJ, além da DJ Katy Apino, a edição promete boa música, cerveja gelada e um jardim vibrante. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla. >

Mudo Torajo | Sonhatório | O Sapato do Meu Tio Crédito: Foto Divulgação

Também no sábado (19) e domingo (20), a programação infantil ganha destaque com dois espetáculos. Mundo Torajo chega ao Teatro Jorge Amado, com sessões às 10h e 17h, e 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. Os ingressos custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), à venda no Sympla. Já o premiado Sonhatório, da Cia Truks de São Paulo, será apresentado no Teatro Faresi no sábado, às 16h, e no domingo, às 11h, também com 40% de desconto com o Clube Correio. Os ingressos variam entre R$ 45 (meia) e R$ 110 (inteira), disponíveis na bilheteria local e no Sympla. >

Ainda voltado para a família, o espetáculo O Sapato do Meu Tio, peça premiada que combina drama e comédia sem falas, explora os laços familiares e a imaginação infantil. As sessões acontecem aos sábados, às 19h, no Teatro Módulo, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), disponíveis pelo Sympla e na bilheteria do teatro. >

Fernando Pedrosa | 4 Amigos Crédito: Foto Divulgação

Outro destaque do fim de semana é o novo show do humorista Fernando Pedrosa, que apresenta no Teatro Jorge Amado um espetáculo que alia humor, acolhimento e representatividade. Pedrosa vem se destacando por criar um ambiente seguro para o público LGBTQIAPN+ e por usar a comédia como ferramenta social para provocar reflexões de forma leve e divertida. O Gayme Show, seu mais recente projeto, convida o público a participar de quadros humorísticos interativos, com inspiração nos programas dos anos 1990 e presença de convidados especiais, como a drag queen e comediante Audácia, assistente de palco. As apresentações acontecem no sábado (19) e domingo (20), às 20h, com ingressos a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria do teatro, e 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

No domingo (20), o grupo 4 Amigos apresenta seu novo show de stand-up no Teatro Faresi, com sessões às 18h e 20h. Os ingressos, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio, custam R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), à venda pelo site e aplicativo Ingresso Digital e na unidade Pituba do Red Burger. >