'FALTA DE RESPEITO'

Recital de Fernanda Montenegro na ABL tem confusão e bate-boca

Fãs dizem que foram disponibilizados mais ingressos do que a lotação permitia, o que academia nega

Um evento organizado pela Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira (11), terminou em confusão e discussões. O recital da atriz Fernanda Montenegro, que marcou a abertura do Ano Acadêmico da ABL, foi palco de desentendimentos devido à superlotação do local. Segundo relatos de presentes, a organização emitiu mais convites do que a capacidade do Teatro R. Magalhães Jr., deixando muitos fãs e espectadores sem acesso ao espetáculo. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. >