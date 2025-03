CINEMA

O Oscar vem agora? Fernanda Montenegro lança filme aos 95 anos: “Vitória” estreia nos cinemas em 13 de março

Fernanda já foi indicada ao Oscar por sua atuação em Central do Brasil

Publicado em 8 de março de 2025 às 15:31

Fernanda Montenegro Crédito: Suzanna Tiere/ Divulgação

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro retorna ao cinema com uma performance arrebatadora em “Vitória”, novo drama dirigido por Andrucha Waddington, que estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 13 de março. No longa, a atriz interpreta Dona Nina, uma aposentada que luta para desmascarar uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos. >

Baseado na trajetória real de Joana da Paz, o filme narra a impressionante jornada de uma senhora que, com sua câmera VHS, desmascarou a quadrilha da janela de seu apartamento na Zona Sul do Rio. Para protegê-la, sua identidade foi mantida em sigilo por 17 anos, até sua morte em 2023, após o término das filmagens.>

Com roteiro de Paula Fiuza, “Vitória” é inspirado na obra literária “Dona Vitória Joana da Paz”, do jornalista Fábio Gusmão, e promete emocionar o público com uma narrativa poderosa sobre coragem, resiliência e o impacto transformador de uma única pessoa na luta pela justiça. Além de Montenegro, o elenco conta com grandes talentos como Linn da Quebrada, Laila Garin e Jennifer Dias, que ajudam a compor essa poderosa história de força feminina e impacto social.>

“Vitória” é um filme Original Globoplay, produzido pela Conspiração, que reforça o compromisso da plataforma não só com grandes histórias brasileiras, mas também com a experiência das salas de cinema. O longa-metragem tem coprodução da MyMama Entertainment e Globoplay, e apoio da Globo Filmes. A distribuição fica a cargo da Sony Pictures. A estreia de “Vitória” acontece no dia 13 de março nos cinemas de todo o Brasil.>

Fernanda foi indicada ao Oscar em 1999 por Central do Brasil. Em 2025, sua filha, Fernanda Torres também foi indicada. Ambas foram indicadas na categoria de Melhor Atriz. >

