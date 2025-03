HORA DO DESCANSO!

Após Oscar, Fernanda Torres parte para férias ostentando com malas de grife; veja valores

Atriz foi flagrada saindo de hotel em Los Angeles

Depois de um período longo e intenso dedicado à divulgação do filme Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres finalmente partiu para as férias. A dona do Oscar de Melhor Filme Internacional foi flagrada saindo de um hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde esteve hospedada nos últimos seis meses. A intérprete de Eunice Paiva carregava malas caríssimas.>