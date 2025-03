INUSITADO?

Veveta para todos os públicos: cantora fará show em congresso de dermatologia em Salvador

Evento ocorrerá em abril na capital baiana

Mostrando que é amada por todas gerações, grupos e públicos, Ivete Sangalo foi convidada para fazer o show de encerramento do 35º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, que acontecerá no Centro de Convenções, em Salvador. >

Após uma intensa agenda de Carnaval, a dona dos hits ‘O Verão Bateu em Minha Porta’ e ‘Energia de Gostosa’ se apresentará no dia 26 de abril no maior encontro de médicos dermatologistas do país, levando sua alegria e carisma para o meio dos jalecos. >

As entradas para o congresso são restritas a associados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), médicos e acompanhantes, com inscrição a partir de R$726,00. >

No texto de anúncio do show de Veveta no site, a associação afirma que a atração foi pedida pelos próprios congressistas. “Salvador será palco de uma noite repleta de energia, emoção e muita música. E quem vai comandar essa festa é simplesmente Ivete Sangalo, a Rainha do Brasil!. Prepare-se para uma experiência única!”, declaram. >