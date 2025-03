CULINÁRIA NO CINEMA

Aprenda a fazer o suflê de queijo do filme Ainda Estou Aqui

Receita de Eunice Paiva foi compartilhada pela filha Ana Lúcia para as gravações

Manteiga, leite, farinha de trigo, queijo ralado, sal, pimenta e uma dica valiosa. Esses são os ingredientes do famoso suflê de queijo que acompanhou os atores e a equipe nas gravações do filme Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional.>

O suflê é citado quando Eunice promete à filha antes do almoço que iria cozinhá-lo; na carta saudosa de Vera, filha mais velha, desde Londres; no retorno de Vera ao Rio, quando a mãe lamenta não recebê-la com o prato; no final, quando a família quer reproduzir a receita da mãe; e nas últimas palavras de Rubens Paiva, ao ser levado pelos agentes da ditadura: "Volto a tempo para o suflê".>