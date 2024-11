FAMOSOS

Após acusações de invasão e ameaça Rafael Cardoso diz que é evangélico

Ator não pode se aproximar da ex-esposa, da ex-sogra e dos próprios filhos

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 16:21

Após a acusação de invadir a casa da ex-sogra, fazer ameaças e danificar um carro, o ator Rafael Cardoso, 38 anos, fez uma postagem das redes sociais afirmando que se tornou evangélico. A jornalista Sônia Bridi, 60 anos, mãe da ex-mulher de Rafael, conseguiu uma medida protetiva contra o ator e o caso teve repercussão nesta semana.

Rafael repostou a publicação de um pastor que diz “não me sinto envergonhado pelas coisas que eu passei, o que pode ser uma fofoca para você, se tornou um testemunho para mim”. O texto segue “então, se você vai falar sobre o que me quebrou, convide-me para a mesa. Para que eu possa te contar o que Deus fez com os pedaços”.

O ator comentou “virou crente... mimimi. Graças à Deus, sim!”. Rafael também postou nas redes sociais o comunicado dos advogados em que se posiciona sobre as acusações. A equipe jurídica do ator manifestou preocupação com o vazamento de informações sigilosas do processo.

"Na condição de advogado do RAFAEL CEZAR CARDOSO, informo que ele não falará diretamente com a imprensa acerca do processo sigiloso, a fim de não incorrer na prática de crime. Feita essa observação, esclarecemos que a notícia em questão não se refere a fatos novos, mas sim a fatos que teriam ocorrido há mais de um ano e a cuja apuração exauriente se está a proceder, na forma da lei, em processo judicial sigiloso", diz o texto.