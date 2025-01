CRÍTICA

‘Rede esgoto de televisão’: Ex-ator da Globo, Rafael Cardoso detona emissora

Artista de 39 anos postou nos seus stories uma crítica à emissora onde trabalhou entre 2008 e 2023

O ex-ator da Globo Rafael Cardoso compartilhou nas suas redes sociais nesta quarta (15) um vídeo com comentários elogiosos da emissora ao Sistema Único de Saúde (SUS), criticando a cobertura da Globo sobre o tema. "Sonho x realidade. O SUS da 'Rede Esgoto de Televisão' é maravilhoso. Atende pobre e ricos. Só que não", alfineta a legenda do post, compartilhado pelo artista nos stories do Instagram.