PEQUENA HERDEIRA

Qual é o nome? Brunna Gonçalves revela que já escolheu como vai chamar a filha com Ludmilla

Casal revelou que espera uma menina em chá revelação realizado em dezembro do ano passado

No final do ano passado, Ludmilla e Brunna Gonçalves fizeram um chá revelação onde descobriram que esperam uma menina. Mas, qual será o nome da pequena herdeira? Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, revelou que o casal já escolheu o nome da filha.

Recentemente, Brunna foi às redes sociais para detalhar o processo de escolha do nome da criança com Ludmilla. A bailarina explicou que o casal estava com dificuldade para escolher o nome para o bebê, que está sendo gestado por ela.

Através dos stories do Instagram, ela contou que entrou em consenso com a esposa que o nome do bebê deve ser pouco comum e pequeno. Mas, Brunna explicou que estava sendo uma difícil decisão. “Estamos aqui na saga de escolher o nome para essa criança, gente. Que dificuldade..”, disse através do stories.