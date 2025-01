BOA AÇÃO

Bianca Andrade anuncia que vai doar de 40% do seu closet

Influenciadora afirmou nas redes sociais que a doação é uma das suas metas para 2025

Em uma publicação compartilhada no último domingo (12) em seus stories, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, mostrou diversos itens de luxo espalhados pelo chão e escreveu: "Metas para 2025". A influenciadora anunciou que fará uma limpeza e doação de parte das peças de grife.

"Metas de 2025: fazer uma limpa e doar 40% do meu closet", escreveu.

Em seguida, Boca Rosa comentou a situação e mostrou detalhes do closet: "Meu início de ano está só assim: fazer limpeza do meu closet, planejamento do ano. Ai que delícia, tira tudo o que não pertence mais para vir coisa nova", anunciou.