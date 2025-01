BBB25

Quantos seguidores têm os participantes do BBB25? Descubra

Programa estreia na TV Globo nesta segunda (13) às 22h45

Em poucas horas, o Big Brother Brasil 2025 vai começar e as redes sociais dos participantes são um importante instrumento para defender o brothes ou sister confinado na "casa mais vigiada do Brasil". Tanto integrantes do grupo Pipoca quanto do Camarote ganharam inúmeros seguidores após o anúncio da sua participação no reality da Globo no último dia 9.