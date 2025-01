BBB 25 ESTREIA HOJE

Relembre todos os baianos que já passaram pelo BBB

Três baianos já foram os grandes vencedores do reality da Globo e levaram o prêmio máximo para casa

Elis Freire

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 16:09

Lumena, Jean Wyllys e Davi Brito Crédito: Reprodução

Os baianos marcaram forte presença no elenco das 25 edições do Big Brother Brasil, protagonizando histórias diversas no reality da Globo. Formado por participantes de todo o país, o BBB já teve três vencedores naturais da Bahia: Jean Wyllys, vencedor do BBB 5, Mara Viana, que levou para casa o prêmio máximo do BBB6, e Davi Brito, campeão da edição de 2024.

Relembre baianos que já passaram pelo BBB:

Adriano Castro - BBB 1

Adriano Castro - BBB 1 Crédito: Reprodução

Na primeira edição, o artista plástico Adriano Castro deixou suas marcas por lá ao criar a expressão “paredão”, que se tornou indispensável no vocabulário do programa, que segue até os dias atuais. Mas Adriano não durou muito tempo e foi o sexto eliminado da edição de estreia, vencida por Kléber Bambam.

Elane - BBB 3

Elane - BBB 3 Crédito: Reprodução

Na terceira edição, Elane deixou a pequena comunidade rural de Terra do Padre, que não tinha nem luz elétrica, rumo à final do BBB. Apesar de não ter levado o prêmio de R$ 500 mil reais, Elane deixou sua marca por dar declarações curiosas em rede nacional, como a vez que disse que queria casar virgem.

Jean Wyllys - BBB 5

Jean - BBB 5 Crédito: Reprodução

Um dos baianos que conseguiu marcar o programa foi Jean Wyllys. O ex deputado federal (PSOL) venceu a quinta edição reality com 55% dos votos e faturou R$ 1 milhão, e conseguiu quebrar padrões por ser o primeiro participante assumidamente gay. A vitória do jornalista, escritor e professor se tornou ainda mais marcante por ter sido contra a, hoje, atriz global Grazi Massafera.

Mara Viana - BBB 6

Mara Viana - BBB 6 Crédito: Reprodução

A moradora da cidade de Camacã, Sul da Bahia, Mara Viana foi a vencedora do programa ao conquistar os telespectadores com o jeito humilde e cativante. Além de ganhar R$ 1 milhão, a assistente de enfermagem ganhou dois carros zero km no programa, e ficou marcada por ser a verdadeira mãezona da casa. Ela lutou pelo prêmio milionário para realizar o sonho de ajudar sua filha, que teve paralisia cerebral.

Anamara - BBB 10 e BBB13

Anamara - BBBs 10 e 13 Crédito: Reprodução

Anamara mostrou que o BBB 10 era a edição dela. A ex-policial que saiu de Juazeiro, no Norte do estado, apareceu pela primeira vez em 2010, quando estreou o programa e agradou não só o público, como também Pedro Bial, mas foi a 12ª eliminada. Anos depois, ela retornou à casa, em 2013, sendo eliminada na fase final.

Diogo Pretto - BBB 11

Diogo Pretto - BBB 11 Crédito: Reprodução

Em 2011, o dançarino Diogo Pretto e o jornalista e produtor Lucival Nascimento disputaram o prêmio naquele ano. Lucival, que hoje é dançarino e coreógrafo, saiu na quinta semana do Big Brother, deixando o conterrâneo na casa. Na época, Diogo Pretto durou até a sétima semana do reality show, e deixou sua marca com o jeito baiano durante as brigas, e as amizades com os galãs da época, como MauMau e Rodrigão.

Jake Leal - BBB 12

Jake Leal - BBB 12 Crédito: Reprodução

Jakeline, a Jake Leal, teve a oportunidade de participar do Big Brother Brasil 12. A estudante de zootecnia, e moradora de Feira de Santana, é lembrada até hoje por sua prova de resistência disputada naquela edição, que durou mais de 30h e colocou em prova a força da sister. Mas quem lembra de Jakeline com certeza também sabe quem é Fabiano. A baiana não parava de falar o seu nome, e quem pensava que o tal Fabiano era um namorado, amigo ou parente, ficou surpreso ao descobrir que essa figura era, na verdade o galo de estimação de Jakeline. Como o reality que envolve animais é de uma outra emissora, o companheiro não pôde ir para o BBB e ficou em Feira. Para a sorte do animalzinho, a baiana foi a segunda eliminada naquele ano. “Jake do galo”.

Gabriela Flor - BBB 17

Gabriela Flor - BBB 17 Crédito: Reprodução

A bailarina Gabriela Flor foi a única participante da 17ª temporada do BBB. Gabriela foi eliminada na estreia do paredão naquela temporada, com quase 60% dos votos. Na época, perdeu a disputa para o médico Marcos Harter, que posteriormente foi expulso do BBB por um caso de agressão contra a participante Emilly. Gabriela durou pouco na casa.

Carol Peixinho - BBB 19

Carol Peixinho - BBB 19 Crédito: Reprodução

A digital influencer Carol Peixinho chegou a ser semi-finalista do BBB 19, após conquistar muita gente do lado de fora pelo seu estilo fitness e afinidade com boa parte da casa. Em sua passagem, passou por paredões e venceu provas, mas não levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Mari Gonzalez -BBB 20

Mari Gonzalez - BBB 20 Crédito: Divulgação

Mari Gonzalez chegou no programa em 2020 já conhecida após a passagem no programa Pânico, da Band. Cativando o público com o jeito desengonçado e sentimental, ela conseguiu ganhar anjo e líder, participou do maior paredão da história do programa e foi a 16ª eliminada da edição.

Lumena Aleluia - BBB 21

Lumena BBB 21 Crédito: Globo

Lumena Aleluia teve uma passagem rápida no BBB 21 após reunir polêmicas pelo jeito de se comunicar dentro da casa. Dona de uma trajetória que a fez ser cancelada fora do programa, ela conseguiu virar a página e hoje faz sucesso nas redes sociais, além de ter sido chamada para fazer parte do reality “De Férias com o Ex”, da MTV.

Cezar Black - BBB 23

Cezar Black - BBB23 Crédito: Globo

Cezar Black, em 2023, teve uma passagem breve no programa, e não rendeu tanto como todos os baianos achavam. Ex-morador do bairro da Pituba, ele virou enfermeiro e se mudou para Brasília. Após a passagem no BBB, ele foi chamado para fazer parte de “A Fazenda 2023”, da Record, e foi eliminado na 12ª roça após receber apenas 14,87% dos votos.

Davi Brito - BBB 24

Davi Brito Crédito: @daviooficialll

Campeão do BBB24, Davi Brito é de Salvador, mais especificamente do bairro de Cajazeiras e fez história ao entrar no reality da Globo no ano passado. Com apenas 21 anos de idade, o ex-motorista de aplicativo ganhou o prêmio de R$ 2,92 milhões, conquistando o público de casa.

Polêmico, o jovem baiano sonhava em ser médico, mas mudou de ideia após vencer o reality show. Ele se inscreveu em um curso de Direito na Universidade Estácio de Sá.

Lucas Pizane - BBB 24

lUCAS pIZANE Crédito: João Cotta

Também de Salvador, Lucas Pizane foi um participante simpático e bem humorado, bem visto pela maioria dos telespectadores. Porém, logo no terceiro paredão, contra os preferidos da edição Beatriz Reis e Davi Brito, o baiano acabou eliminado. Hoje em dia, Pizane é produtor de conteúdo para as redes sociais e acumula mais de 940 mil seguidores apenas no Instagram.

Pizane tem 24 anos e também trabalha como cantor.

Aline Patriarca e Vinicius Nascimento - BBB 25

Vinícius e Aline - BBB 25 Crédito: gshow

Aline Patriarca, policial militar baiana, de 32 anos, foi anunciada como uma das participantes do Big Brother Brasil 2025 ao lado do amigo Vinicius, de 28 anos, natural de Nazaré (BA).

Formada em Direito, a soteropolitana acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram até o momento. Além disso, ela já viveu um relacionamento amoroso com o cantor baiano Filipe Escandurras por quatro meses.

Vinícius hoje mora em São Paulo e é formado em Arquitetura. Ele também trabalha como modelo e artista plástico. O baiano trabalha como promotor de eventos, mas é formado em arquitetura e faz trabalhos como modelo e artista plástico.

Mais uma dupla de baianos?

Mãe e filho Joseane e Kléber disputam uma vaga no BBB25 Crédito: Reprodução

Os baianos Joseane e Cléber concorrem à última vaga no Big Brother Brasil 2025. Mãe e filho são de Jequié, cidade no sudoeste da Bahia, mas moram em Salvador há mais de 20 anos. Na manhã desta sexta-feira (10), eles participaram do programa Mais Você, com Ana Maia Braga, onde tiveram 10 minutos para pedir os votos necessários para entrar no reality.

Joseane tem 41 anos e trabalha como técnica de enfermagem em Salvador. Apaixonada pelo programa, ela disse ter assistido todas as edições do reality e participando de mutirões para manter os brothers favoritos.