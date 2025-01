BIG BROTHER BRASIL 2025

Veja lista completa de participantes do BBB25

Duplas de participantes, divididas entre Pipoca e Camarote, foram anunciadas ao longo da programação da Globo desta quinta (9)

Elis Freire

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 21:59

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB

A Globo anunciou nesta quinta (9), os brothers e sisters da 25ª edição do reality show ao longo de sua programação na TV aberta. 7 duplas de anônimos formam o grupo Pipoca e 6 duplas de famosos o Camarote da “Casa mais vigiada do Brasil”.

Apresentado por Tadeu Schmidt, O Big Brother Brasil 2025 estreia na próxima segunda (13). Disputado inteiramente em duplas pela primeira vez na história do programa, serão 100 dias de confinamento na edição que comemora os 60 anos da TV Globo.

Veja lista completa:

Camarote

1) Vitória Strada e Mateus Pires

Vitória Strada e Mateus Pires

A atriz Vitória Strada e seu amigo Mateus Pires entrarão juntos na “Casa mais vigiada do Brasil”. Do grupo” Camarote”, composto por pelo menos um dos dois membros famoso, a dupla promete movimentar o BBB.

Vitória Strada tem 28 anos e é atriz, conhecida por estrelar inúmeras novelas na TV Globo. Ela vem de Porto Alegre (RS). Mateus Pires é arquiteto, também tem 28 anos e é natural de São José dos Campos (SP).

2) Diogo Almeida e Vilma Nascimento

Ator Diogo Almeida e mãe Vilma são dupla do Camarote

O ator global Diogo Almeida, um dos protagonistas da novela da Globo ‘Amor Perfeito”, e sua mãe Vilma, de 68 anos, entrarão juntos no reality da Globo. Diogo Almeida é ator e psicólogo, tem 40 anos e vem do Rio de Janeiro (RJ). Vilma é estudante de nutrição e vem de Aracaju (SE).

3) Gracyanne Barbosa e Giovanna

Gracyanne Barbosa e irmã Giovanna

Gracyanne Barbosa e sua irmã Giovanna foram mais uma dupla confirmada no BBB25 neste “Big Day”. A ex de Belo, empresária e musa fitness conhecida por protagonizar polêmicas, era uma das cotadas no reality da Globo. Sua irmã Giovanna é veterinária, tem 26 anos e vem de Campo Grande (MS).

Gracyanne já chegou a contar que consome 40 ovos por dia, além de fazer sete refeições ao longo do dia e treinar de domingo a domingo. Hoje com 42, aos 17 anos, ela foi revelada como dançarina do grupo Tchakabum.

4) Diego e Daniele Hypolito

Ex-ginastas, irmãos vão jogar juntos em dinâmicas inéditas do reality

Os irmãos Diego e Daniele Hypolito agora vão competir em dupla. Só que dessa vez o desafio não é no esporte, mas na casa do BBB 25. Os ex-ginastas foram confirmados como participantes do Camarote do reality. Daniele, de 40 anos, competiu em cinco edições de Jogos Olímpicos e foi a responsável pela primeira medalha individual de uma ginasta brasileira em um Campeonato Mundial, na edição de 2001, na Bélgica. Ela está casada.

Diego, de 38, diz que sempre se espelhou na irmã. Na ginástica, conquistou a torcida brasileira em 2007, ao ganhar o ouro nos Jogos Pan Americanos do Rio. A partir dali, revela que descobriu o gostinho de ser tratado como alguém conhecido. Atleta de alta performance, já teve que operar o pé, o joelho e o ombro. A recompensa dos esforços da vida inteira dedicado à profissão veio com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Diego também é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade.



Pipoca

1) Edilberto e Raissa

Edilberto e Raissa

O circense Edilberto e sua filha Raissa foram anunciados no grupo Pipoca do Big Brother Brasil 2025. A dupla formada por anônimos vem de Ubá, Minas Gerais. Edilberto tem 42 anos e sua filha 19 e os dois moram juntos na cidade mineira.

2) Camilla e Thamiris

Camila e Thamiris são parte do grupo Pipoca do BBB

As irmãs cariocas Camilla e Thamiris foram a terceira dupla anunciada neste Big Day. Camila é trancista e tem 34 anos, já Thamiris é nutricionista e tem 33 anos. Camilla tem oito tatuagens e nunca utilizou aplicativos de namoro e a sua irmã Thamiris, solteira, tem como hobby fazer esculturas de barro.

3) Aline e Vinicius

Vinicius e Aline

Policial militar baiana, Aline Patriarca, de 32 anos, foi anunciada como uma das participantes da nova edição do Big Brother Brasil 2025 ao lado do amigo Vinicius, de 28 anos, natural de Nazaré (BA). Formada em Direito, a soteropolitana acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram.

Vinícius hoje mora em São Paulo e é formado em Arquitetura. Ele também trabalha como modelo e artista plástico. Vinicius diz ser um cara simples e de bem com a vida.



“Admiro o Vini porque ele é uma pessoa muito inteligente, e é antenadíssimo. Eu me sinto segura porque tudo que pergunto a ele, ele sabe”, disse sobre sua dupla na casa.

4) João Pedro e João Gabriel

Gêmeos do agro estão no BBB 25

No time Pipoca, os irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro, de 21 anos, estão confirmados na atração. Naturais de Goiatuba, interior de Goiás, eles são influenciadores e ficaram conhecidos com vídeos mostrando a rotina deles nas redes sociais. Hoje, eles se dividem entre Buriti Alegre e Goiânia.



5) Renata e Eva

Eva e Renata são dupla de Pipocas confirmadas no BBB25

Naturais de Fortaleza, no Ceará, Renata tem 32 anos e Eva 31 anos. A dupla de bailarinas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e a amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida.

Solteiras, a dupla chegou a morar na mesma casa durante a pandemia.

6) Arleane e Marcelo

Arleane e Marcelo

7) Maike e Gabriel

Maike e Gabriel