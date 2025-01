ACUSAÇÃO

Aline Patriarca, PM baiana confirmada do BBB 25, foi acusada de golpe por blogueira Renatinha

Baiana foi anunciada como uma das participantes do reality nesta quinta-feira (9), durante o Big Day

Elis Freire

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 20:57

Renatinha acusou Aline Patriarca, PM de Salvador, de golpe Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Policial militar baiana, Aline Patriarca, anunciada como participante da Pipoca do BBB 25, foi acusada de golpe pela blogueira Renatinha. A influenciadora de humor contou que em fevereiro de 2024, Aline teria se responsabilizado por conseguir um segurança para Renatinha pular o carnaval de Salvador, mas a PM teria embolsado os seus R$600, sem repassar ao profissional.

A blogueira, que tem 300 mil seguidores no Instagram, fez um vídeo nesta quinta (9) e brincou: "Quem lembra?”,ao relembrar o suposto golpe.

"Ela disse que ia arrumar outro de R$ 800", contou a blogueira. " Olha a mensagem que ela me deixou: ‘eu preciso do Pix para segurar o cara'", relatou Renatinha. A blogueira mostrou um comprovante do Pix feito para Aline.

No vídeo Renatinha explica que se surpreendeu quando o segurança cobrou seu pagamento. "Acabou o circuito o cara disse: 'Vai pagar você ou Aline?', eu disse 'moço, eu já paguei'". Ela, então, teve de pagar R$ ao profissional.

Na época, Aline Patriarca, que também acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram, se defendeu em suas redes. “Se me culpar por algo que não tenho responsabilidade nenhuma for a melhor alternativa para despejar sua revolta, tudo bem”, afirmou a influenciadora e PM. “Já repassei todas as informações possíveis, mas infelizmente, eu não posso tomar decisões por ninguém. Tentei ajudar e acabei pagando por algo que não é justo”, disse.

Quem é a baiana Aline Patriarca?

Policial militar e influenciadora, Aline Patriarca, de 32 anos, foi anunciada como uma das participantes da nova edição do Big Brother Brasil 2025 nesta quinta (9). Nascida em Salvador, a jovem faz parte do grupo Pipoca e entrou no BBB em dupla com o amigo Vinícius, de 28 anos.

Formada em Direito, a soteropolitana acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram. Além disso, a PM se considera uma mulher forte, guerreira e que luta pelo que quer. Para o jogo, se considera “sensitiva” e “ligada”.

Ela entrou no reality da Globo ao lado do amigo, também baiano, de Nazaré (BA). “Admiro o Vini porque ele é uma pessoa muito inteligente, e é antenadíssimo. Eu me sinto segura porque tudo que pergunto a ele, ele sabe”, disse sobre o amigo de Nazaré (BA), sua dupla na casa.