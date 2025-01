BADALADA

Baiana confirmada no BBB25, Aline Patriarca é policial militar e tem mais seguidores que ator do Camarote

A participante, que entrou em dupla com o amigo Vinícius, acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram

Policial militar e influenciadora, Aline Patriarca, de 32 anos, foi anunciada como uma das participantes da nova edição do Big Brother Brasil 2025 nesta quinta (9). De Salvador, a jovem faz parte do grupo Pipoca e entrou no BBB em dupla com o amigo Vinícius, de 28 anos.