BIG DAY

Dupla de baianos, Vinicius e Aline são anunciados no BBB 25

Melhores amigos, Vinicius é de Nazaré (BA) e Aline de Salvador

Os baianos Vinicius e Aline foram anunciados no grupo Pipoca do BBB25! Aline é Policial Militar, de Salvador, e tem 32 anos, já Vinícius é promotor de eventos, tem 28 anos e vem de Nazaré (BA). Os dois são melhores amigos.

“Saber que a gente tem com quem contar é uma das coisas mais incríveis”, afirmou Vinicius em vídeo de apresentação, transmitido na programação da Globo na tarde desta quinta (9), no chamado Big Day.

Os demais participantes serão anunciados ao longo do dia. Já estão confirmados no Camarote a dupla Vitória Strada e Mateus Pires. Na Pipoca, o pai Edilberto e a filha Raissa e as irmãs cariocas Camilla e Thamiris também foram anunciadas no reality da Globo.