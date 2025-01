VAI TER BRIGA POR OVO?

Mãe de Gracyanne Barbosa revela preocupação com a filha no BBB: ‘ela nunca ficou sem ovos’

Musa fitness foi confirmada no Camarote da 25ª edição do Big Brother Brasil ao lado da irmã Giovanna

A mãe de Gracyanne Barbosa, Ledir Jacobina, contou suas preocupações com a estadia da filha na “casa mais vigiada do Brasil”. Confirmada no Camarote do Big Brother Brasil 2025 ao lado da irmã Giovanna Jacobina, a ex do cantor Belo já afirmou que come cerca de 40 ovos por dia para manter sua rotina de musa fitness.