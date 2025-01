EX DE BELO

Gracyanne Barbosa é confirmada no Camarote do BBB25 ao lado de irmã Giovanna

Ex de Belo, a musa fitness era uma das cotadas para o reality da Globo

Elis Freire

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 20:20

Gracyanne Barbosa e irmã Giovanna Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa e sua irmã Giovanna foram mais uma dupla confirmada no BBB25 neste “Big Day”. A ex de Belo, empresária e musa fitness conhecida por protagonizar polêmicas, era uma das cotadas no reality da Globo. Sua irmã Giovanna é veterinária, tem 26 anos e vem de Campo Grande (MS).

Gracyanne já chegou a contar que consome 40 ovos por dia, além de fazer sete refeições ao longo do dia e treinar de domingo a domingo. Hoje com 42, aos 17 anos, ela foi revelada como dançarina do grupo Tchakabum.

Já estão confirmados no Camarote do reality a dupla Vitória Strada e Mateus Pires e o ator Diogo Almeida e com mãe Vilma. Na Pipoca, o pai Edilberto e a filha Raissa, as irmãs cariocas Camilla e Thamiris, os gêmeos João Pedro e João Gabriel, além dos amigos baianos Aline e Vinicius já foram anunciados.

Os demais participantes serão anunciados ainda nesta quinta-feira (9), nos intervalos da programação da TV Globo. A estreia do Big Brother Brasil 2025 será na próxima segunda-feira (13).