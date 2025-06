VEJA VÍDEO

Carro explode e deixa um morto durante abastecimento de GNV em posto de gasolina

Explosão foi causada após o cilindro de gás romper

Um acidente trágico foi registrado em um posto de gasolina durante um abastecimento de Gás Natural Veicular (GNV). Um veículo explodiu após o cilindro de gás de um carro romper. O caso foi registrado por câmeras de segurança e, no momento da explosão, é possível ver que duas pessoas estavam próximas do veículo: o motorista e o frentista. >

Os dois foram identificados, respectivamente, como Guaraci Costa, de 64 anos, e Paulo dos Santos, 61. O acidente aconteceu na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro, na madrugada de sábado (7). De acordo com informações sobre a Secretaria Municipal de Saúde, Guaraci, o motorista, morreu na manhã do mesmo dia. >