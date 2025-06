POUSO TÉCNICO

Avião da FAB tem pneu estourado durante pouso; pista do Aeroporto de Salvador fica paralisada

Caso aconteceu na tarde do último domingo (8)

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) sofreu um incidente ao pousar em Salvador no fim da tarde do último domingo (8). Ao tocar o solo, o pneu da aeronave estourou e deixou a pista do Aeroporto Internacional de Salvador paralisada por aproximadamente uma hora. >

Segundo a FAB, a aeronave C-95 Bandeirante, pertencente ao Primeiro Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação teve o pneu da bequilha – parte do trem de aterrissagem que suporta a cauda do avião quando ele está no solo – furado durante o pouso técnico. >