CRIME

'Área neutra': Comércio é usado por facções em execuções e desova de rivais

Corpo foi encontrado próximo à sede da Polícia Federal nesta segunda-feira (9)

Wendel de Novais

Publicado em 9 de junho de 2025 às 13:30

Corpo foi encontrado em lixeira no Comércio Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Três casos brutais registrados em quatro meses que provocam uma questão: por que no Comércio? A resposta, para uma fonte policial ouvida pela reportagem, é simples. “Ali é uma área neutra”, explica. Uma característica ideal para esse tipo de crime. “Quando uma facção mata alguém, de preferência, não faz isso na sua área. Então, quando é possível, colocam em áreas de rivais. Quando não é, pegam uma região deserta e que não possam encontrar rivais no caminho”, afirma o PM, que prefere não se identificar ao detalhar os crimes para a reportagem. >

O caso desta segunda vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), assim como aconteceu em fevereiro. Uma fonte que mora na região explica que, na época, até câmeras foram usadas para desvendar o crime. “Eles foram na igreja que tem ali na entrada para o viaduto que dá acesso à Via Expressa e pediram as câmeras para puxar as imagens porque chegaram de carro para deixar o corpo. O pessoal foi ver, eu nem quis saber, mas todo mundo confirmou que a pessoa estava toda cortada no saco”, fala o morador, que pede que seu nome seja preservado. >

Levantar as imagens das câmeras tem a ver com uma das principais características de crimes do tipo, como fala um investigador. “Na maioria dos casos assim, os traficantes chegam e saem rápido da cena do crime. Então, eles aparecem de carro e, nesse caso, jogam o corpo em uma lixeira ou até no chão mesmo. No caso da Preguiça, de março, levaram o cara para fuzilar ele na rua. A gente já estava monitorando os responsáveis e, no dia seguinte eles foram alcançados no tiroteio que todo mundo soube”, lembra o policial, que fala sob anonimato. >

Homem foi morto a tiros na frente da Praia da Preguiça Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O caso citado pela fonte é o tiroteio em horário de pico na Avenida Paralela que deixou um suspeito e uma mulher mortos. No caso, quatro criminosos abandonaram um carro no meio do trânsito e trocaram tiros com policiais. O mesmo veículo, segundo investigações, foi usado em um ataque em Itinga horas antes do tiroteio e na execução registrada na frente da Praia da Preguiça no dia anterior, na Avenida Contorno. Todos os suspeitos eram integrantes do Comando Vermelho (CV) e atuavam como ‘homens de bonde’, realizando execuções e desova em diferentes pontos da cidade, assim como foi realizado no Comércio nos casos lembrados nessa reportagem. >