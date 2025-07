POLÊMICA

Prefeita que beijou Belo ironiza pedido de troca de lâmpada em poste: ‘Vá lá você’

Fala da gestora foi feita por meio das redes sociais

Prefeita de Conceição de Jacuípe, Tânia Yoshida (PSD), que já viralizou por beijar o cantor Belo durante show no São João , voltou a repercutir nas redes sociais. Dessa vez, no entanto, ela foi criticada por responder de maneira irônica um comentário de morador que pedia para que a lâmpada de um poste perto da sua casa fosse trocada. >

O registro foi feito no meio de uma live feita pela gestora em seu perfil. “O outro está aqui está reclamando de uma lâmpada. Por que não sobe e troca a lâmpada, com os fios de alta tensão? Vá trocar a lâmpada chovendo. Está pensando que o funcionário mesmo com o EPI, chovendo, não pode sofrer uma descarga e vir a óbito? Vá lá você", disse a gestora municipal. >

As lives de Tânia acontecem, de maneira semana, para falar sobre projetos que tem no município e responde questionamentos de moradores. No vídeo em questão, feito no dia 10 de julho, ela sugeriu o morador saísse de casa, comprasse a lâmpada e escalasse o poste para resolver o problema. >