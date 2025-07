TRAGÉDIA

Bebê de um ano morre ao ser atropelado em Vitória da Conquista; motorista fugiu

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (28)

Um bebê de um ano e seis meses identificado como Riquelmy Novaes Cerqueira morreu após ser atropelado em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (28), na Rua Rogério Iramar da Silveira, no bairro de Jardim Valéria, onde a família do bebê reside. >