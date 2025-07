CRIME

Ataque a tiros no Dois de Julho deixa um morto e um ferido

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (28)

Wendel de Novais

Publicado em 29 de julho de 2025 às 10:21

Caso foi registrado na Ladeira do Sodré Crédito: Reprodução

Moradores do bairro do Dois de Julho, em Salvador, foram assustados pelo barulho de diversos disparos na noite de segunda-feira (28). No local, mais especificamente na Ladeira do Sodré, um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido. As duas vítimas, que não foram identificadas até o momento, foram alvo de suspeitos em um carro. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e informou que agentes do 18º Batalhão (BPM) foram acionados para o crime. No local, no entanto, os PMs não encontraram nenhuma das vítimas, que foram socorridas de maneira imediata pelos moradores da região para uma unidade hospitalar. >

No hospital, no entanto, um deles acabou falecendo. Depois do ataque, os agentes realizaram rondas e buscas para encontrar suspeitos, mas ninguém foi preso.Um inquérito foi instaurado na 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para apurar a autoria e motivação da morte. >

Para além do homicídio, a tentativa de homicídio também é investigada. Os suspeitos estavam em um carro de dados não anotados e deflagraram vários tiros contra as vítimas, que foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. >