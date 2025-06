CRIME

Corpo é encontrado em lixo no bairro do Comércio

Caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (9)

Um corpo foi encontrado nas imediações do Porto de Salvador, no bairro do Comércio, na manhã desta segunda-feira (9). A vítima, que ainda não teve identidade revelada, foi deixada em um balde de lixo, o que indica que o crime teria sido cometido em outro lugar e que criminosos usaram o local como ‘desova”. >