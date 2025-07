'NÃO É NÃO'

Curso gratuito capacita trabalhadores para prevenir violência contra a mulher; veja como se inscrever

Iniciativa é voltada para profissionais que atuam em bares, restaurantes e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas

Monique Lobo

Publicado em 25 de julho de 2025 às 15:59

Lei aprovada em 2023 exige que estabelecimentos com venda de bebidas alcoólicas contem com pelo menos uma pessoa capacitada no Protocolo “Não é Não” Crédito: Shutterstock

Bares, restaurantes, casas noturnas e outros estabelecimentos de lazer com venda de bebidas alcoólicas já podem capacitar os seus profissionais para a implementação do Protocolo “Não é Não”, previsto na Lei Federal nº 14.786/2023. >

Já está disponível o curso de extensão Circuitos Não é Não, iniciativa do governo federal e da Universidade de Brasília (UnB), que tem como objetivo tornar os espaços de lazer mais seguros para mulheres em todo o país.>

O curso é online, gratuito, de curta duração e certificado pela Universidade de Brasília. O conteúdo foi construído com base em situações reais de risco enfrentadas por mulheres em ambientes com consumo de bebidas alcoólicas. Os participantes aprendem a identificar, prevenir e agir em casos de assédio ou violência, além de garantir o acolhimento e o encaminhamento adequado à vítima, caso ela deseje.>

O projeto é estruturado em sete módulos conteúdo acessível, dinâmico e baseado em vídeos e situações reais. Pode ser feito de qualquer lugar, em qualquer horário, com aulas assíncronas e prazo de conclusão entre uma semana e três meses. Não há exigência de escolaridade mínima e os participantes recebem certificação de 36 horas pela Escola de Extensão da Universidade de Brasília.>

Os interessados podem se inscrever diretamente pelo site do Circuitos Não é Não. A coordenação do curso é da antropóloga e professora da Faculdade de Direito da UnB, Debora Diniz. Ela participou do lançamento do projeto, realizado em maio, na Universidade de Brasília, juntamente com a Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a reitora da UnB, Rozana Naves, e representantes do Pacto Global – Rede Brasil, da Anis – Instituto de Bioética e da Fòs Feminista, que apoiam técnica e institucionalmente a iniciativa.>

Debora Diniz, antropóloga e professora da Faculdade de Direito da UnB Crédito: Divulgação

“O curso é uma aposta de que é possível sensibilizar pessoas trabalhadoras desses espaços para que se tornem agentes de transformação e estejam preparados para prevenir situações de violência; mas caso ela ocorra, que possam identificar uma violência, proteger a mulher e tomar medidas de apoio previstas na lei. Também esperamos que ao finalizar o curso, os trabalhadores estejam sensíveis ao tema e se tornem multiplicadores sobre a responsabilidade coletiva de transformar os espaços de lazer mais seguros para as mulheres e todas as pessoas”, explica Debora Diniz. >

Segurança das mulheres>

A lei, aprovada em dezembro de 2023, exige que estabelecimentos com venda de bebidas alcoólicas contem com pelo menos uma pessoa capacitada segundo os princípios do Protocolo “Não é Não”.>

Na Bahia, só no ano passado, foram registrados 5.323 casos de estupro e estupro de vulnerável, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No país, o número 87.545 no mesmo período.>