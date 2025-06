CRIME

Major dá dicas do que fazer ao presenciar um assalto

Reação de vítimas levantou debate sobre o risco da ação contra assaltantes

O caso de assalto da Graça, que terminou na captura e agressão de um dos assaltantes pelas vítimas, levantou um debate sobre a reação de pessoas vítimas de assalto. Isso porque, em outros casos, a atitude de tentar impedir um assalto pode acabar em tragédia, diferente do que ocorreu na última quarta-feira (4). >

Por conta disso, a reportagem procurou o Major João Daniel, comandante da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para saber como as vítimas podem se portar ao presenciar o assalto. Para ele, é importante lembrar que os casos de latrocínio se dão pela violência dos criminosos e que não se pode responsabilizar quem reage a um crime assim, mas a atitude é desaconselhada.>

“A recomendação da PM sempre é a não reação por parte da vítima. A vítima, ela infelizmente deve entregar os seus pertences e evitar, inclusive, movimentos bruscos e até a fuga. Esses movimentos podem fazer com que o assaltante venha a ter uma reação bastante agressiva, totalmente fora da proporcionalidade, efetuando um disparo de arma de fogo, o que pode vir levar a vítima à morte”, diz.>

Confusão no bairro da Graça

Ainda de acordo com Major João Daniel, é compreensível a revolta em casos como o da Graça ou, por exemplo, situações em que pessoas são alvos de assaltos nos pontos de ônibus da cidade. Mesmo assim, quem se ver em uma situação do tipo precisa tentar manter a tranquilidade para evitar que o roubo, que já é um problema, se transforme em tragédia.>

“É difícil, mas precisa ter o seu máximo de tranquilidade porque a vítima não está aceitando aquela situação, mas, infelizmente, está fazendo isso para evitar o mal maior. Isso porque porque a gente observa que a maioria dessas pessoas que comete esses assaltos são acostumados com essa prática”, explica com Major, já que os criminosos agem com absoluta violência e covardia. >