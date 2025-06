CRIME

Cliente armado e erro na fuga: entenda como assalto acabou em tiro e caos na Graça

Caso foi registrado na noite de quarta-feira (4); um suspeito foi preso

O disparo e a perseguição a um assaltante no bairro da Graça, em Salvador, foram resultado de uma confusão no roubo feito por três criminosos no restaurante Meat Salvador. De acordo com moradores e fontes policiais, após os bandidos fazerem uma limpa, coletando notebook, celulares e itens pessoais das vítimas, os suspeitos se atrapalharam no momento da fuga, deixando um deles para trás. >

“Os suspeitos chegaram em um carro prata no restaurante. Desembarcaram, com um deles portando uma arma e outro um facão. Com o pessoal rendido, pegaram tudo de valor que viram pela frente. Na agonia de fugir, porém dois deles entraram no carro e saíram, mas um terceiro ficou para trás. Com ele ali, as vítimas iniciaram uma perseguição para pegá-lo”, explica uma fonte policial, sem se identificar. >

Ainda de acordo com o policial, não houve um tiroteio no crime. Isso porque os disparos foram feitos por uma pessoa, já fora do restaurante. “O criminoso, mesmo com o facão na mão, correu pela quantidade de vítimas, que estavam em vantagem numérica. O pessoal conseguiu pegar ele e começou a agredi-lo. Nesse processo, os disparos foram feitos por um dos clientes”, fala a fonte. >

Segundo moradores ouvidos nas imediações do local do crime, essa é a segunda vez que o local vira alvo da ação de criminosos neste em seis meses. Na última ocorrência, bandidos agiram quando o restaurante estava fechado, invadindo o local e furtando itens de valor como uma televisão, carnes armazenadas e picolés. Na porta do restaurante, o responsável pelo estabelecimento preferiu não falar com a reportagem. >

Neste caso, só um dos suspeitos foi localizado, sendo alcançado pelas vítimas e agredido por elas. Ele foi conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, depois, apresentado na Central de Flagrantes. O veículo usado pelos criminosos também foi apreendido, mas os bandidos que fugiram ainda estão sendo procurados. >