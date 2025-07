CULTURA

Série documental traz nomes de peso da música baiana juntos em Salvador

Mariene de Castro, Melly, Lazzo Matumbi, Rachel Reis estão entre os artistas presentes na primeira temporada de Casa PMB

Elis Freire

Publicado em 26 de julho de 2025 às 16:02

Elenco da Casa PMB traz nomes de peso da música baiana Crédito: Fernando Gomes

Uma casa onde a música baiana se faz presente, entre mestres e nomes da nova geração. Isso é o que traz a primeira temporada da série documental Casa PMB, realizada pelo Prêmio da Música Brasileira (PMB) e dirigida por Marcio Debelliane. O projeto que celebra a música brasileira em toda sua diversidade regional apresentou em seus primeiros episódios artistas como Mariene de Castro, Melly, Lazzo Matumbi e Rachel Reis, todos juntos em uma casa localizada em Salvador. >

Formado por mini documentários, cada um voltado a um polo musical do país, a temporada de estreia, intitulada “Bahia”, reúne três episódios que vão ao ar em três domingos consecutivos no canal do PMB no YouTube. O primeiro episódio foi lançado no último dia 20, o próximo chega à plataforma neste domingo (27) e o último da sequência em 3 de agosto, sempre às 20h. A proposta da série é promover encontros entre artistas veteranos e novos nomes da música brasileira, revelando diálogos musicais que mesclam trajetórias, sonoridades e visões de mundo.>

Casa PMB 1 de 7

Na temporada gravada em Salvador, a série conta com a participação de artistas consagrados como Lazzo Matumbi, Mariene de Castro e Ju Moraes, ao lado de uma nova geração que vem renovando a cena local, a exemplo de Rachel Reis, Hiran, Sued Nunes, Yan Cloud e Melly. A interação entre eles propõe uma conexão do público com momento atual da música na baiana, conectando ancestralidade, presente e futuro.>

“Sem querer ser bairrista, mas cada baiano é embaixador de outro baiano. Quando vai a um lugar, puxa o outro e diz ‘olha, conheço uma pessoa nova que você também tem que conhecer’. Porque essa coisa de ser um artista experiente e poder dizer ‘olhe, eu gosto muito desse som que está rolando aqui, venham ver’ pra mim é um prazer imenso. Penso sempre como é bom estar trocando com essa galera, aprendo o tempo todo. Me sinto honrado como o coroa no meio dessa garotada toda”, ressalta Lazzo Matumbi.>

Jam Sessions

Ao longo da temporada, são realizadas diversas apresentações musicais em formato de jam session. Entre as perólas, Mariene de Castro interpreta “Ponto de Nanã”, Rachel Reis canta "20h", Lazzo Matumbi apresenta “Deusa do Ébano”, Sued Nunes danta “Amor que Benze, Melly e Hiran fazem dueto em “Ceder” e Yan Cloud canta “Garota de Salvador”.>

Relatos pessoais

Além de música, a série também abre espaço para relatos pessoais dos artistas, sobre vivências e experiência de vida, empolgantes ou desafiadoras.>

Mariene de Catro Crédito: Fernando Gomes

Mariene de Castro, por exemplo, relembra como iniciou sua trajetória musical ainda na adolescência, convidada aos 13 anos para cantar em bandas percussivas de Salvador. “Desde o início os tambores me chamaram; já surgia essa espontaneidade de cantar para os orixás, antes mesmo de me iniciar no candomblé”, conta a cantora, que precisou enfrentar resistência dentro de casa, numa família cristã que não apoiava seu caminho musical.>