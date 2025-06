CRIME

Operação mira criminosos que saíam de Itapuã para roubar lojas em Camaçari

Polícia cumpriu mandados na localidade conhecida como Planeta dos Macacos

Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2025 às 11:17

Operação acontece em Itapuã, mas crime foi registrado em Camaçari Crédito: Reprodução

Um grupo especializado em roubo a lojas virou alvo de operação na manhã desta sexta-feira (6), em Salvador. Os criminosos são investigados por sair do bairro de Itapuã para roubar em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Todos alvos são da localidade do Planeta dos Macacos, que é uma área de atuação do Bonde do Maluco (BDM). >

Segundo informações iniciais, o grupo é investigado por agir em assaltos à estabelecimentos comerciais, de maneira específica. Um dos roubos feitos pelos criminosos teve como alvo as Lojas Americanas, no centro de Camaçari. Na ocasião, os criminosos renderam funcionários e levaram celulares do local.>

Uma mulher, que é suspeita de integrar o grupo criminoso, foi presa em flagrante e onze celulares foram recuperados do roubo efetuado nas Americanas. A Operação Tenebris é coordenada pela 18ª Delegacia Territorial, com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).>