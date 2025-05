CRIME

Polícia Civil recupera mais de 300 litros de combustíveis furtados no polo de Camaçari

Quatro homens foram flagrados transferindo galões de etanol e gasolina para um veículo

Quatro suspeitos de roubar 320 litros de combustíveis furtados de caminhões-tanque estacionados no Polo Industrial de Camaçari foram presos nesta quarta-feira (21). Eles foram encontrados pela polícia enquanto retiravam galões de etanol e gasolina de uma área de vegetação às margens da Via dos Transportes. >

No local, os policiais civis encontraram diversos recipientes plásticos já carregados. Durante a abordagem, os suspeitos admitiram que haviam furtado o material de caminhões pertencentes a uma empresa de logística.>

Os investigadores localizaram outros três recipientes com combustíveis armazenados em uma borracharia, utilizada como ponto de apoio para o crime. Ao todo, foram recuperados aproximadamente 320 litros de etanol e gasolina.>

Os envolvidos foram ouvidos na delegacia e responderão pelo crime de furto de substâncias explosivas. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e identificar outros possíveis participantes no esquema criminoso.>