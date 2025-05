PRISÃO

Guarda Municipal suspeito de matar cantor de arrocha na Bahia é preso a 500 km do local do crime

Paulo César Santos, de 37 anos, estava escondido na casa da irmã

O guarda municipal Paulo César Santos, de 37 anos, que é o principal suspeito de matar a tiros o cantor de arrocha Jô Xavier em Itabela, no interior da Bahia, foi preso na manhã desta quarta-feira (21), na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Paulo estava foragido desde o registro do crime, no dia 21 de abril, mas foi encontrado na casa da irmã, onde estava escondido. >