CRIME

Integrante do BDM: suspeito de matar vigilante com tiros pelas costas é morto pela PM

Ismael da Silva Sena era alvo de mandado por crime de latrocínio

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2025 às 09:11

Ismael da Silva Sena foi morto em operação Crédito: Reprodução

O autor dos disparos que atingiram pelas costas o vigilante Leandro Santos do Carmo, em latrocínio registrado na Avenida Sete Portas, em Salvador, em novembro de 2024, foi localizado na terça-feira (20) pela polícia após meses de fuga. Ismael da Silva Sena, de 26 anos, estava em Coração de Maria, a 112 km da capital, quando policiais civis tentaram cumprir mandado de prisão aberto contra ele. >

O investigado, no entanto, atirou contra agentes e, no revide dos policiais, acabou baleado e morto. A reportagem apurou ainda que, tanto em Salvador como em Coração de Maria, Ismael tinha atuação no tráfico de drogas e era integrante da facção do Bonde do Maluco (BDM), tendo uma ficha extensa de crimes na capital e também na Região Metropolitana (RMS). >

A investigação que acabou na conclusão de que Ismael foi o autor dos disparos que mataram Leandro ficou sob a responsabilidade da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Leandro Acácio, delegado titular, explica que o sucesso no alcance do investigado se deu após um monitoramento do criminoso, que vivia circulando entre a Fazenda Grande do Retiro, onde morava, e as cidades de Madre de Deus, Candeias e o bairro da Portelinha, em Coração de Maria, onde acabou morto. >

Leandro Santos do Carmo foi morto por Ismael Crédito: Reprodução

“Após a identificação dele, que foi o efetivo autor dos disparos, percebemos que ele teve a frieza de seguir com a moto roubada da vítima por dois dias. Depois, ao seguir o seu rastro, se concluiu que ele migrava por diversos locais. Em Coração de Maria, nessa localidade da Portelinha, ele ia semanalmente porque era o local onde a ex-companheira, com quem ele tem um filho de 4 anos, residia”, conta Acácio, explicando os detalhes da investigação que fez com que Ismael fosse alcançado. >