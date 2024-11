CRIME

Homem é baleado nas costas em assalto na região da Sete Portas

Caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (14)

Um homem ainda não identificado foi baleado na região da feira da Sete Portas, no centro de Salvador, no início da manhã desta quinta-feira (14). O caso foi registrado por volta das 7h, quando um semáforo em frente à feira estava fechado e dois homens em uma moto se aproximaram da vítima, que também estava em uma motocicleta no local.

De acordo com um ambulante, mesmo com a vítima ferida, o ladrão seguiu com o assalto, levando a moto. "Foi bem na hora que o sinal parou, deviam estar seguindo ele. Na hora, deu o tiro e os dois caíram. O ladrão tirou ele de cima da moto, levantou ela e saiu com o outro. Os caras aí não têm pena de ninguém. Se é para levar o que eles querem, fazem o que for preciso", fala o ambulante, sem dizer o nome.