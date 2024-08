CRIME

Motoboy é morto a tiros durante tentativa de assalto na Sete Portas

Um motoboy foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (29) na Avenida J. J. Seabra, na região da Sete Portas, em Salvador. O caso teria sido registrado após uma tentativa de assalto no local. Ele foi identificado como Kevin Pereira Piedade, de 24 anos.

Segundo a Polícia Civil, Kevin parou a motocicleta próximo a uma lanchonete e foi abordado por homens que estavam em outra moto. Ele entrou em luta corporal com os suspeitos e acabou baleado. Ainda segundo a polícia, o caso é inicialmente investigado como latrocínio. Autoria e motivação do crime são apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. "Policiais militares da 2ª CIPM foram acionados, na noite de quinta-feira (29), em razão de um homem atingido por disparos de arma de fogo na Av. J. J. Seabra. Ao chegarem, os pms constataram o fato e isolaram o local para a perícia do DPT. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil", informou por meio de nota.